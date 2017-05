Los bonos de cine priorizarán el cine no americano y en versión original

Hace casi ya diez años que el cine-club lanzó una propuesta que asumió el Ayuntamiento y que, con el tiempo, se ha revelado tremendamente eficaz y exitosa. Aprovechando que el Leidor es un local de propiedad municipal, se trataba de crear un sistema de fidelización de espectadores, ofertando bonos que hicieran asequible la asistencia a las diferentes sesiones.

Este sistema ha permitido atraer al Leidor a gente que había 'desertado' del cine. También ha ofrecido una alternativa válida a muchos jóvenes que se quedan en Tolosa, así como al colectivo de la Tercera Edad. Y, asimismo, ha evitado que los cinéfilos se vayan a Donostia a ver un estreno, porque saben que en el Leidor lo van a disfrutar a un precio mucho más barato pocas semanas después. También ha propiciado que acudan a las sesiones de cinefórum espectadores a los que antes jamás se les pasaría por la cabeza ver un filme en versión original. Y muchos de ellos han acabado complacidos y enganchados por la propuesta.

Este modelo de abonos va a sufrir unos cambios tras la decisión del Ayuntamiento de aprobar en el último pleno una ordenanza que pormenoriza el funcionamiento del sistema, que estaba sin regular. Los objetivos básicos de la modificación son tres: priorizar el cine europeo sobre el americano, potenciar las películas en versión original y, por último, garantizar la viabilidad económica de la programación cinematográfica.

En el seno del cine-club consideran que «con esta medida ponemos en peligro la viabilidad del sistema de abonos»

La ordenanza establece que al menos un 55% de las sesiones contenidas en cada abono deberá ser de películas europeas y también se determina el mismo porcentaje del 55% para los filmes en versión original incluidos en cada ciclo. Las películas del cinefórum tienen que llegar, como mínimo, al 40% de la oferta global de sesiones ofertadas en cada abono. En el caso del bono del cine infantil, al menos el 55% tiene que ser de películas en euskera.

Los precios son de entre 16 y 12 euros por bono, dependiendo del número de películas. Los títulos fuera de bono costarán 3,5 euros.

Esta medida provoca ciertos interrogantes en el seno del 'cine-club' de Tolosa. Uno de sus componentes nos comenta que para que los bonos tengan éxito de venta, es necesario programar películas con tirón mediático, que puedan interesar a un público heterogéneo, y éste es un requisito que normalmente se da con las películas norteamericanas. A su juicio, no hay que caer en el error de no traer determinadas películas «tan sólo por el hecho de ser norteamericanas». Desde el cine-club de Tolosa tienen claro que a una película no la hace mejor el hecho de ser de nacionalidad europea y, además, «algunas de las mejores y más interesantes películas que se han proyectado en el Leidor últimamente han sido norteamericanas».

En el cine-club estiman que no hay que ser muy estrictos regulando la proyección de películas en versión original «porque, nos guste o no, es obvio que el público en general prefiere ver las películas dobladas». Desde este punto de vista, un porcentaje muy alto de películas en versión original reduciría, sin duda, la venta de abonos.

En definitiva, nuestro interlocutor del cine-club sostiene la tesis de que la programación de los abonos hay que hacerla pensando en la calidad de las películas, «pero sin olvidar que hay que intentar atraer a un público lo más amplio posible». También recuerda que en el cinefórum se han proyectado muchas veces películas poco comerciales pero también superproducciones norteamericanas, como alguna de James Bond. «Convendría no ser demasiado estricto en las normas que nos imponemos», concluye.