La hora de la verdad para el Redline TAKE

El Redline Mekanika TAKE de baloncesto se juega hoy el ser o no ser en la Liga EBA. Recibe en Usabal (19.00 horas), al Universidad de Valladolid, en el último partido de la temporada. Todo lo que no sea ganar le condenará al descenso. Pero aún venciendo tienen que producirse dos circunstancias adicionales para aferrarse a la categoría. Para empezar, el Mondragon Unibertsitatea tiene que perder en Renedo contra el Pas Piélagos.

SUS OPCIONES Ganar y esperar. Hoy juega contra el Universidad de Valladolid, a las 19.00 horas, en Usabal. El TAKE tiene que ganar el partido y además para lograr la permanencia tienen que producirse otras dos circunstancias que son bastante posibles, aunque no seguras. Por un lado, el Mondragon Unibertsitatea tiene que perder en Renedo contra el Pas Piélagos. Y el Igualatorio Cantabria tiene que ascender a LEB Plata en la fase de ascenso que se jugará el fin de semana del 20-21 de mayo. Y es el gran favorito.

Si el Redline TAKE gana y el Universidad Mondragón pierde, ya sólo quedaría que el Igualatorio Cantabria Estela ascendiese a LEB Plata en la fase de ascenso que se jugará el 19, 20 y 21 de mayo. Porque si Estela no sube, bajarían cuatro equipos y en ningún caso el Redline TAKE podría dejar a cuatro por detrás, ya que tiene el 'average' perdido con Universidad de Burgos.

El Universidad de Valladolid no se juega nada importante, pero es un equipo que despliega un baloncesto muy atractivo. Cuenta con jugadores interiores muy móviles y que abren mucho el campo. Los vallisoletanos luchan por el sexto puesto con PiÉlagos. Conociendo la filosofía del equipo y a su entrenador, no bajarán los brazos.

«No esperamos un rival relajado. Si queremos seguir en esta liga, tenemos que ser mejores que ellos, si no conseguímos ganar, no merecemos seguir en EBA», resume convencido el entrenador tolosarra Yon González.