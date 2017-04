Tolosa CF y Redline Mekanika Take se aferran a la permanencia en Tercera División y en liga EBA

Llega la recta final de la temporada y los principales equipos tolosarras de fútbol y baloncesto se juegan la permanencia en sus respectivas categorías, la Tercera División y la Liga EBA. No lo van a tener fácil aunque el objetivo es posible, si bien más díficil para los chicos del basket, que no dependen de sí mismos. Es el momento de la verdad, y también es el momento de que la afición está, ahora más que nunca, con sus equipos.

LOS CÁLCULOS Tolosa CF de fútbol. Le quedan tres partidos, dos en casa (Vitoria este sábado a las 16.30 en Berazubi, y Balmaseda), y uno fuera (Cultural Durango). Es un calendario complicado. En este momento es cuarto por la cola. ¿Cuántos equipos bajarán? Depende de los descensos de los equipos vascos de Segunda B y de los ascensos de los de Tercera a Segunda B. Parece bastante claro que van a bajar dos a 3ª. Pero si dos equipos vascos logran el ascenso a 2ª B, descenderían sólo tres a División de Honor Regional. Si sólo lo hace uno, bajarían cuatro. Si no lo hace ninguno, habrá cinco descensos. Es muy factible que al menos un equipo vasco ascienda, por lo que el objetivo del equipo urdiña es dejar, de entrada, a cuatro rivales por debajo. Redline Mekanika Take de baloncesto. Le queda un partido, contra el Universidad de Valladolid, este sábado, a las 19.00 horas, en Usabal. Tiene que ganarlo pero además para lograr la permanencia tienen que producirse otras dos circunstancias que son bastante posibles, aunque no seguras. Por un lado, el Mondragon Unibertsitatea tiene que perder en Renedo contra el Pas Piélagos. Y el Igualatorio Cantabria tiene que ascender a LEB Plata en la fase de ascenso que se jugará el fin de semana del 20-21 de mayo. Y es el gran favorito para lograrlo.

Fútbol

Objetivo, cuatro abajo. Tras la victoria del Jueves Santo en Berazubi, en un partido en el que el equipo urdiña jugó una gran segunda parte, se esperaba mucho del choque en Ondarroa ante un rival directo como el Aurrera. Pero no pudo ser. El equipo de Lillo perdió 1-0 y aunque el resultado fue injusto a todas luces, la conclusión es que regresó a casa sin sumar y con la sensación de haber perdido una oportunidad inmejorable para despegar casi definitivamente.

Llamamiento a la afición para que acuda a Berazubi y a Usabal este próximo sábado

El Tolosa CF tuvo muchas opciones de triunfo en Ondarroa, aunque volvió a padecer los rigores de un juego duro excesivo del equipo local, algo que le ha ocurrido con frecuencia en campos de Bizkaia. En la primera mitad jugó con mucho rigor defensivo, concediendo pocas opciones al rival, y tuvo la ocasión más clara del partido, aunque el meta local estuvo brillante. Antes de acabar la primera parte, el Aurrera lograba el único gol del partido, que debió anularse por fuera de juego.

En la segunda mitad, el conjunto urdiña lo intentó pero estuvo impotente. El Aurrera renunció al juego, perdió tiempo descaradamente, y se empleó con suma violencia ante la pasividad arbitral. Sólo hubo un equipo en este periodo, el Tolosa, pero ya se sabe que cuando perdonas, normalmente en el fútbol lo acabas pagando.

No queda otra más que mirar adelante. Restan tres partidos, y el primero de ellos, este sábado, ante un equipazo como el Vitoria, segundo clasificado, pero hay que agarrarse a la tesis de que al equipo urdiña le van bien estos rivales que dejan jugar. Después visitará a la Cultural de Durango, cuarto clasificado, para despedir la liga en Berazubi ante el Balmaseda, noveno.

Teniendo en cuenta que es muy factible que un equipo vasco ascienda a Segunda B, lo que determinaría cuatro descensos a División de Honor Regional, el objetivo del equipo urdiña es ascender un puesto y dejar a cuatro equipos por debajo. Tiene un calendario complicado, pero ni mucho menos arroja la toalla. Hay posibilidades, sin duda.

Baloncesto

A ganar y a esperar. El Redline Mekanika Take llevaba cuatro victorias seguidas (Gallofa, Burgos, Egüés y Venta de Baños), y afrontaba una visita prácticamente imposible a la cancha del líder, el Igualatorio de Cantabria. El equipo de Yon González perdió, como se esperaba (89-60), pero dio la cara y evidenció que se encuentra en un gran momento. Lo bueno es que no ganó ningún rival directo, por lo que las opciones para la permanencia no se han modificado.

El entrenador, Yon González, resume de una manera precisa lo que fue el partido ante el líder: «Jugamos contra un rival que está muy por encima de todos los equipos de la liga. Jugamos un gran partido, aunque no lo parezca viendo el resultado, pero lo cierto es que apenas tuvimos opciones durante el encuentro. Estela es un equipo con un potencial espectacular y ha sido una buena prueba para la final de este sábado».

Efectivamente, el partido que va a jugar el Redline Take este sábado ante el Universidad de Valladolid (19.00 horas, Usabal), es una auténtica final, el partido más importante del año para el equipo tolosarra. Si el Take gana, tendrá sus posibilidades de agarrarse a la permanencia, pero lo malo es que no le basta con lograr la victoria.

Es clave, para empezar, que Mondragon Unibertsitatea pierda en Renedo contra el Pas Piélagos. Los de Arrasate tienen ganado el 'average' con los tolosarras -ambas escuadras están empatadas-, por lo que si ganan, serán ellos quienes se queden por encima. El 'Mondra' tiene capacidad para ganar al Pas, pero esperemos que no tenga su día, que los cántabros den la talla y demuestren por qué están más arriba en la clasificación.

Si el Redline Take gana y el Universidad Mondragón pierde, ya sólo quedaría que el Igualatorio Cantabria Estela ascendiese a LEB Plata en la fase de ascenso que se jugará el 19, 20 y 21 de mayo, para que los tolosarras jueguen un año más en EBA. Es el gran favorito. Si Estela no sube, bajarían cuatro y en ningún caso el Redline Take podría dejar a cuatro por detrás, ya que tiene el 'average' perdido con Universidad de Burgos.

«Estela es el gran favorito para la fase de ascenso a LEB Plata, por lo que tenemos grandes esperanzas de que si ganamos y Mondragon pierde, nos mantengamos en la categoría», señala el entrenador.

En el club hacen un llamamiento a la afición para que acuda en masa este sábado a Usabal. «Les necesitamos», dicen el entrenador y los jugadores. «El partido del sábado es una auténtica final para nosotros. Hemos salvado grandes dificultades y seguimos vivos hasta la última jornada. No hemos bajado los brazos en ningun momento y ahora tampoco lo vamos a hacer», resume con vehemencia el míster tolosarra, Yon González.

El Universidad de Valladolid es un equipo que despliega un baloncesto muy atractivo, pero no se juega mucho. Un rival muy difícil, pero sólo cabe la victoria.