Balegur viajará a Noruega

Balegur expande sus fronteras. El artista Joseba Mercader, fotógrafo, editor y grabador de vídeos del departamento de comunicación de Gureak viajará el próximo 23 de octubre a la localidad noruega de Gjovik y durante siete días expondrá su trabajo en la Feria Internacional sobre arte y discapacidad Handi-Art, que reunirá a numerosos artistas internacionales.

Cuenta el tolosarra que recibió la invitación de Artistas Diversos, donde el tolosarra está inscrito a su página web con su proyecto desde hace dos años. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro cuyos socios comparten el objetivo de divulgar el conocimiento de las personas con discapacidad y sus habilidades artísticas, como el hecho de promover el intercambio de conocimientos y la amistad entre personas con gran talento artístico y discapacidad de diferentes países.

«Además de asistir a la feria intentaré hacer algo de turismo y crearé algunas obras para que vean cómo trabajo. Seguro que habrá posibilidad de encontrar maderas y cosas para reciclar. La prioridad no es vender, sino dar a conocer Balegur, y puede que el último día aparezcan incluso algunas ballenas por las calles de Gjovik», señala Mercader.

Balegur surgió hace tres años de una idea que con el paso de los años se ha materializado en un proyecto artístico que une arte y mar que quiere concienciar a la ciudadanía sobre el reciclaje, la limpieza de los espacios naturales, en especial el mar, y el cuidado de los animales marinos.

Para Mercader, el reciclaje ha sido siempre una forma de vida y ha tratado de reutilizar los objetos encontrados creando elementos decorativos de todo tipo. Miembro de la asociación Ámbar para la protección de la fauna marítima de Euskadi, siguió de cerca el proceso de llegada y la muerte de la última ballena varada en la bahía de Donostia, un acontecimiento que le llevó a encaminar dicha actividad a dar forma de ballena a las maderas recolectadas en las playas.

Durante los últimos años, Balegur ha sido seleccionado para la capitalidad cultural europea de Donostia, y otras empresas y firmas conocidas que han mostrado interés en promocionar las ballenas de madera, y ha pasado por las exitosas y locales Jornadas Amalur. «Parece que mis trabajos gustan y son muy reconocidos. He vendido algunos de ellos, he hecho pedidos personalizados, pero no es algo de lo que pueda vivir. Sigo repasando las costas en busca de esas maderas, pequeños tesoros, y actualmente me ha dado por colocar ballenas en pueblos costeros donde antiguamente la ballena era sustento de pescadores y familias, como homenaje a estos seres tan simbólicos y que muy pocos nos damos cuenta de que los tenemos aquí al lado. Son lugares abandonados, con historia, con 'xarma'», añade.