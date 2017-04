Larga vida al disco de vinilo

Los amantes del soporte más clásico de la música, el disco de vinilo, y el coleccionismo han tenido desde el pasado martes la oportunidad de disfrutar rebuscando entre numerosos títulos en la segunda edición de una feria que ha vuelto a escoger como espacio el Café Frontón, mostrando su cara más auténtica, y que cerrará sus puertas hoy tras abrir en horario de 16.00 a 21.00 horas.

Tras el éxito cosechado en su estreno el año pasado, la feria ha crecido, y en el intento se ha complementado con algunas novedades. Centrada en el coleccionismo y discos de ocasión ha incorporado un stand de cómics, CD, entradas de conciertos, una exposición de giradiscos de alta gama diseñados y fabricados por el tolosarra Felipe Bueno, y hasta un espacio de tatuajes del ibartarra Bittor Cid.

«Teníamos la idea de tirar hacia el coleccionismo en general, y pensamos aprovechar la ocasión para incluir una selección de otras colecciones, ya que están relacionadas. He acudido a muchas ferias de este tipo, y siempre he pensado que se podría hacer algo más atractivo. Viendo que, además, la respuesta es tan buena nos sentimos con ánimos de ir a más a poco a poco», apunta el tolosarra Alberto Alonso, organizador del evento, quien junto con el coleccionista irundarra Josema Martínez, se muestra contento y satisfecho por el ritmo que ha tomado el evento en su reanudación. Dicen que la afluencia de visitantes ha sido constante y muy elevada desde prácticamente la primera jornada, y aunque no existe un perfil concreto del consumidor de discos de vinilo, «en la variedad de los visitantes hemos recibido la visita de bastante gente adulta que no pasa para diez minutos y que se queda un par de horas».

Clásico básico

Rancheras, rock, música clásica, pop o soul, cada uno se acerca a los cajones que recogen sus propios gustos musicales, pero la verdad es que la pasión por los discos de vinilo se resiste a los nuevos formatos, hasta el punto de reconvertirse en una forma de consumo más del mercado actual. Un gran número de artistas de hoy día han comenzado a unirse a la 'moda' de la publicación en el soporte clásico de los discos 'de toda la vida'. Quedan días de vinilo...