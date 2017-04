El gran año de Irati Lakunza

Si Irati Lakunza fuese tenista o saltadora de altura, habría llenado más de una página de deportes de este periódico, e incluso su imagen podría haber sido portada algún día. Pero esta tolosarra eligió un deporte minoritario, la natación con aletas, en el que, en estos momentos, es toda una referencia y una de las grandes esperanzas de la selección española de cara al próximo Campeonato de Europa que se celebrará en Polonia. Irati viene de lograr tres medallas de oro en los Campeonatos de España y acaba de batir, además, dos récords estatales.

«Desgraciadamente, en este país, no se le da la importancia que merece a los deportes minoritarios como la natación con aletas», comenta esta gran deportista de Igarondo Urpekoak desde Zaragoza, donde estudia Veterinaria. Pero Lakunza también tiene claro que, al igual que ocurre en los deportes más 'famosos', tanto los deportistas que lo practican como sus entrenadores realizan un gran trabajo y sacrificio para que «todo esto pueda seguir adelante». ¿Cómo es un día 'normal' en la vida de esta nadadora? «Bastante estresante y sacrificado», nos contesta. Se levanta todos los días a las 6.15 para llegar a las ocho a clase. El horario de la Universidad varía según el día, pero mayoritariamente suele salir a las 14.00 horas. Después de comer, estudia todo lo que pueda hasta las 19.00 horas, que es cuando entrena. Suele hacerlo entre cinco y seis días a la semana. «Mis entrenamientos consisten en 1.30 horas de agua (todos los días), y después tres días a la semana compagino la piscina con el gimnasio, donde trabajamos la fuerza mayoritaria- mente», explica. Después de entrenar, llega a casa sobre las 22.30 e intenta dormirse lo antes posible para descansar bien.

En busca de la final absoluta

En el 'Ordizia Urpekoak Saria', Irati Lakunza ganó las pruebas de 50 y 200 superficie. En esta última, además, batió el récord de España, con 1'35”45, y además en la primera posta del relevo mixto, batió otro récord en los 100 superficie con 44”10. En los Campeonatos de España logró tres medallas de oro en las pruebas de 100 y 400 escafandra y 200 superficie.

«Esperaba batir una de las dos marcas que hice, la del 200 superficie, para la cual he entrenado mucho. Pero la otra, la del 100 superficie, puedo decir que llegó de sorpresa. Fue bastante satisfactorio ya que es señal de que todo trabajo realizado tarde o temprano da sus frutos», explica la nadadora tolosarra. De cara a sus expectativas en los Campeonatos de Europa, Irati confía en 'colarse' en alguna final absoluta. «Sería todo un logro, pero la verdad es que el nivel es altísimo y la cosa está complicada», admite.

¿Hasta cuándo va a seguir compitiendo al más alto nivel? Lakunza contesta: «Hasta que me cansase o sintiese que todo el esfuerzo que realizo no me compensa. Tal vez ese momento podría llegar antes por cualquier situación, como por ejemplo alguna oferta u oportunidad de seguir realizando mis estudios en el extranjero».

Otros nombres propios

En el Campeonato de España también sobresalieron otros representantes de Igarondo Urpekoak. Aras Karakus fue oro. Llegaba corto de preparación, pero no dejó escapar su prueba, la del 100 escafandra.

Las chicas consiguieron además la medalla de bronce en el relevo de 4X200, donde con Irati Lakunza compitieron María Magro y Olatz Eizmendi, que realizó un magnífico campeonato, bajando por primera vez de los 50” en el 100 superficie, y además con el premio de la medalla. También la debutante Maddi Goenaga nadó de maravilla.

En el 'Ordizia Urpekoak Saria', destacar el tercer puesto de Aras Karakus en el 100 escafandra y el de su pupilo Markel Arricibita, quinto en categoría cadete. Completaron el equipo masculino los siempre combativos Unai Eraso y Gari Artola.

El equipo femenino rayó a gran altura. Junto a Irati nadaron Olatz Eizmendi, que se metió en la final del 50 superficie y a la que sólo falta un pasito para estar con las mejores, y María Magro, que con su depurada técnica está cogiendo un buen estado de forma,

Destacar a las cadetes, con una sorprendente Nora Sarasola, con 26”07 en 50 superficie y 2'15” en 200, bien acompañada de Yera Laka, Garazi Goenaga, Jone Gorostidi que van cogiendo maneras. Y la ilusión de las infantiles: Naroa Artola Haizea Izaguirre, Nerea Telleria, Saio Artola, Alba Carrasco, Maite Guibelalde, Irati Urresti, Malen Aranburu Y Ane Joubert, que contagian a todo el equipo. El futuro está asegurado.