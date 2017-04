Todo un mundo de vinilos

Faltan dos días para que el Café Frontón acoja la segunda edición de la Feria del Vinilo y este se llene de nostálgicos de la música, amantes del giradiscos, coleccionistas de LP's, melómanos y curiosos dispuestos a rebuscar durante horas entre las cajas y discos de vinilo enfundados que reinarán el local durante tres días.

EL DATO Feria del vinilo. Desde el martes 18 al jueves 20 de abril, en el Café Frontón, de 16.00 a 21.00 horas, donde habrá discos de vinilo, cómics y una exposición de giradiscos. Variedad. Se podrán encontrar álbumes de todas las épocas y géneros, desde rock&roll, música clásica, jazz, blues, folk, música vasca o pop.

Sus organizadores, el tolosarra Alberto Alonso y el coleccionista irundarra Josema Martínez, poseedor de una gran colección de vinilos y cómics, entre otros, han organizado una nueva edición que se celebrará de martes a jueves de la próxima semana tras el éxito cosechado en su estreno, repitiendo escenario, aunque esta vez, la feria contará, dicen, con «algo más de espacio».

La cita, centrada en el coleccionismo y discos de ocasión, seguirá la línea del año pasado, y se complementará con algunas novedades como un stand de cómics, una exposición de giradiscos de alta gama y un sorteo de artículos musicales entre los visitantes, que recibirán una rifa a cambio de una consumición. «Será una selección de cómics nacionales conocidos, de superhéroes y de temática diversa, donde los aficionados al mundillo podrán buscar, recuperar, encontrar números perdidos», apunta el tolosarra.

A la pregunta de cuántos ejemplares se compondrá la feria, los organizadores lo tienen claro: «a veces es mejor hablar de kilos que de número de discos; puede que este año nos acerquemos a los tres mil kilos, y es que el disco de vinilo pesa mucho», dice Alonso.

La parte romántica del vinilo

El auge de lo analógico, la calidad del sonido o la vuelta de los tocadiscos a las tiendas de música. Estas circunstancias ponen en evidencia la supervivencia del vinilo en los tiempos de la nube e Internet. Este, sin embargo, ha encontrado en las ferias un nicho donde poder seguir desarrollando su cultura particular.

«Tolosa es un municipio donde la feria se lleva bastante, pero hay mucho de lo gastronómico. Hace veinte y treinta años, hubo una cultura musical importante, aquí se ha consumido mucha música en general, pero en los últimos años se ha quedado muy estancada. Los espacios para comprar música están desapareciendo; es más, ya han desaparecido. En mi caso, tengo que recurrir a Internet o salir fuera. En las tiendas había toda una cultura. A través de esta iniciativa, mi idea era poder recuperar algo de esa tradición, ya que tanto en el municipio como en los alrededores no existía ninguna feria de este tipo, y aunque hayan desaparecido los espacios físicos donde comprar discos de vinilo o música, la gente que lo hacemos seguimos ahí», señala el organizador tolosarra.

Entre los visitantes no existe un perfil determinado, más bien tiende a la «variedad». «Para mi sorpresa, el año pasado hubo un gran número de jóvenes de entre 15 y 25 años que han nacido en la era digital y que no han conocido el formato físico de tener un álbum, y se acercaron movidos por la curiosidad de ver, tocar los discos e incluso comprar para escucharlos en casa. Les hace ilusión de una manera brutal. A su vez, una señora de casi ochenta años me pidió algo que en su día había escuchado mucho en la radio, concretamente un single de Status Quo, la cual tenía la romántica ilusión de poder reproducirla en su tocadiscos. Creo que la gente se ha aburrido de tenerlo todo al alcance de la mano, que está muy bien, y gratis. No se valora tanto lo que se tiene cuando lo tienes todo. Sin embargo, cuanto pagas dinero por algo en concreto creo que aprendes a valorarlo, se convierte en un recuerdo o regalo que dura en el tiempo», añade Alonso.

La feria comenzará el martes 18, finalizará el jueves 20, y permanecerá abierta de 16.00 a 21.00 horas. Tras las tres jornadas de feria, el jueves a las 20.00 horas se sorteará un lote de discos y otros artículos musicales valorados en 300 euros.