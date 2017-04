El Redline Take, más cerca de su sueño tras imponerse en el partido más difícil

El Redline Mekanika Take de baloncesto merece todos los elogios. Por su orgullo, casta y buen juego. Estaba prácticamente sentenciado pero, tras lograr cuatro victorias seguidas -la última, ante el segundo clasificado, La Gallofa- ahora mismo, a falta de dos jornadas para finalizar la temporada, tiene serias opciones de permanecer un año más en EBA.

El partido ante La Gallofa comenzó según el guión establecido. El planteamiento inicial del Take pilló por sorpresa a los rivales y estos se atascaron contra la defensa local. A los quince minutos, el equipo tolosarra ganaba 30-10. Una ventaja fundamental para conseguir la victoria. «Dosificamos bien los esfuerzos y llegamos con más fuerza al tramo final de partido», comenta el entrenador, Yon González. Lo cierto es que el equipo demostró su crecimiento y en los momentos difíciles supo aguantar el tipo. El rival que tenían los tolosarras enfrente no era cualquiera, era el segundo clasificado jugándose la fase de ascenso. «Fue una victoria de prestigio para seguir creyendo en nosotros», dice Yon.

El entrenador recuerda que hace dos meses, cuando decían que no habían tirado la toalla, había gente que no les creía. «Nosotros hemos sido conscientes del crecimiento del equipo día a día y sabíamos que algún día, daríamos rendimiento. Quizá ese día podía haber llegado la temporada que viene, pero hemos intentado apretar los suficiente para llegar con opciones al final de temporada. Sabíamos que el camino iba a ser largo y con muchas trabas en el camino. No nos hemos impacientado, hemos dado minutos a los jóvenes, y ahora estamos disfrutando en la pista. Pase lo que pase, estamos disfrutando y compitiendo. Eso no nos lo va a quitar nadie». Un resumen perfecto de lo que está pasando.

El apoyo de la afición está resultando fundamental. El club tiene claro que ésta es su mayor valor. Ganando, perdiendo, fuera de casa, en los momentos difíciles... «Ver Usabal así, nos da fuerzas en todo momento. Son la razón que nos empuja a trabajar más duro. Mucha gente sufre y disfruta con nosotros. Somos una gran familia y la grada es fiel reflejo de ello», cuenta Yon.

Tras el descanso de Semana Santa, el día 22, el Take jugará en casa del líder y después recibirá en Usabal al U.Valladolid. Solo con ganar este partido podría salvarse.