«El reto del comercio es adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su tradición»

Beñat Led se estrena como presidente del comercio asociado de Tolosa con una importante promoción para los clientes de la 'visa tolosarra', que pueden ganar un viaje para dos personas a Nueva York. Mantener activo el comercio, defender a los asociados y hacer frente a las nuevas costumbres de compras, son algunos de los objetivos que se ha trazado la junta directiva.

-¿Qué objetivos principales e inmediatos persigue la nueva junta directiva de la asociación comercial Tolosa&Co?

- La línea que queremos seguir es la misma de siempre. Al final, nuestra asociación trabaja por y para los asociados, y nuestro objetivo desde la asociación es mantener activo el comercio y velar por sus intereses. La asociación siempre persigue dar al asociado ayuda y apoyo, en todo lo que necesite, y en diversos ámbitos. También, por supuesto, impulsar diferentes proyectos que dinamicen el comercio, la hostelería y los servicios de Tolosa.

«Ha habido cierres pero también aperturas de nuevos negocios, el sector está muy vivo»



«Sin la gente que elige Tolosa como ciudad de ocio y compras no tendríamos futuro»

-¿En qué momento cree que se encuentra ahora mismo el comercio de Tolosa? ¿Mejor o peor que hace algunos años?

-El comercio, al igual que cualquier otro sector, se ha visto afectado por la crisis. Tolosa mantiene una gran densidad comercial y eso se debe al esfuerzo de mucha gente en el día a día. Por desgracia, hay que lamentar cierres por este motivo, pero también hay gente que se anima acometiendo nuevos proyectos. Se siguen abriendo nuevos negocios y eso dice mucho del interés de la gente por pertenecer a uno de los sectores clave en la economía de este pueblo.

-¿Cuáles son, a su juicio, los más importantes retos que tiene planteado el sector?

-Lo más importante, sin dejar de lado la esencia que ha hecho que Tolosa se convierta en una de las comarcas comerciales mas importantes, pasa por amoldarse a los nuevos tiempos. Hay que abordar el futuro y mirar los nuevos modelos de comercio y las nuevas maneras de ocio y consumo. El uso de las nuevas tecnologías, los nuevos hábitos de compra, los diferentes horarios de apertura, el mantenimiento de la animación los sábados, etc.

-¿En qué fase se encuentra el proyecto de apoyo al relevo generacional en los comercios cuyos propietarios quieren ceder el negocio para disfrutar de la jubilación?

- La asociación ha trabajado en distintos casos relacionados con el relevo generacional. En este proyecto, como muchos otros, ha habido casos en los que no se han cumplido los objetivos, pero siempre debemos tomar como ejemplo los que sí lo han hecho. Hay ciertos proyectos que han llegado hasta el final y en estos momentos siguen en marcha y otros que, por diversos problemas, no han terminado de fructificar. La gente tiene que saber que existe este proyecto, que existen ayudas para garantizar el relevo, y que se trata de un plan que puede servir para mantener abiertos negocios que tiene detrás una larga historia. Logrando de esta manera que la jubilación de los propietarios no signifique perder la referencia de la marca.

-¿Qué esperan de la reforma de la avenida de Navarra?

- Que sea buena para el comercio, la hostelería y los servicios. Lograr una zona mas amplia, arreglada y agradable para la gente, lo que facilite tanto a comerciantes como a clientes su día a día. Y, a la vez, lograr que Tolosa este más bonita para todos. Igual que ha pasado en muchas otras zonas de Tolosa.

-Al final, el tejido comercial se mantiene porque los tolosarras hacen sus compras en Tolosa...

- Así es en gran medida. Queremos dar las gracias a todas las personas que eligen Tolosa como ciudad de ocio y compras, por mantener esta densidad comercial activa, porque sin ellos tampoco sería posible. Y agradecer a comerciantes, hosteleros y servicios por esforzarse todos los días en conseguir que Tolosa siga siendo un referente del sector. A todas las personas y juntas que han pasado por Tolosa&Co, por su trabajo, porque sin ellos ninguno de los proyectos de esta asociación hubiera sido posible. Y a toda la gente que trabaja desinteresadamente cada vez que hace falta echar una mano.