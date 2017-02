La alegría de un nido de 75 años

Desde aquel Asteartita de 1942 han pasado nada más y nada menos que setenta y cinco años, y con la misma alegría y la satisfacción de contar con la edición de su primer disco, los miembros de la charanga de la sociedad Kabi Alai salieron ayer viernes en kalejira a amenizar las calles de Tolosa para darlo a conocer a modo de un pequeño pregón precarnavalero.

EL DATO 75 aniversario. La charanga de la sociedad Kabi Alai edita su primer disco para conmemorar su 75 aniversario participando en los carnavales de Tolosa. Asteartita de 1942. Es la fecha en la que la sociedad Kabi Alai salió con su charanga a animar las calles de Tolosa. El disco. La charanga presenta un álbum de doce canciones con arreglos de Joaquín Ortega 'Canario' e Ibon Mendibil que cuenta la participación de un grupo de músicos tolosarras y la cantante Ainara Ortega. Se pueden escuchar piezas carnavaleras tradicionales y tres canciones que tienen un vínculo especial con la sociedad.

Cumplir sus bodas de diamante y contar con piezas y arreglos realizados por los socios y amigos de la sociedad, dicen, ha sido razón suficiente para dejar constancia del recorrido y hacienda de la agrupación. «Varios miembros llevaban tiempo queriendo grabar un disco. Pensamos que el 75 aniversario podía ser el momento adecuado para hacerlo y así incluir las interpretaciones realizadas por Joaquín Ortega 'Canario' e Ibon Mendibil, así como dos piezas musicales nuevas que están relacionadas con nuestra sociedad», explican los miembros Kike Cea y Asier Peñagarikano.

Su exterior, también carnavalero, presenta la imagen de un nido donde sobresalen un saxofón en forma de pájaro y varios bemoles con alas.

Grabado a mediados del pasado mes de noviembre por Mikel F. Krutzaga en Garate Studios de Andoain, se trata de un álbum compuesto por doce canciones con arreglos de Joaquín Ortega 'Canario' e Ibon Mendibil y la voz de Ainara Ortega, donde a piezas carnavaleras tradicionales como 'Diana', 'Galtzaundi' o 'Irureta' se les han sumado tres. Por un lado, 'A Joxe Mari Amiano', dedicada para el que fuera socio y alma máter del Kabi Alai, además de 'Txomin 1946/01/18', pieza compuesta por Joaquín Ortega 'Canario' a su buen amigo Domingo Castro popularmente conocido como 'Sietemesino' o 'Dominguín', fundador de la txaranga Incansables y miembro de la txaranga Kabi Alai, y por último 'Trilingüe', una pieza que popularmente se relaciona a la sociedad, a pesar de que esta señale no contar con documentos históricos que así lo aprueben. «Se desconoce el autor de esta pieza. Los veteranos de la sociedad siempre han dicho que fue compuesta para el Kabi Alai, aunque no podemos asegurarlo, ya que no contamos con nada escrito», decía el socio Asier Peñagarikano en su presentación.

Asimismo, el socio añade que se ha escogido la pieza 'Los Conformes' para dar a conocer a los tolosarras «la composición original, interpretándola tal y como está escrita».

Cuatro días en Carnaval

El año 1942 fue el primero en que salió la charanga en Carnaval, aunque sin uniforme, y fue a partir del segundo año cuando el grupo se hizo con su tradicional blusa de cuadros azules y blancos y boina con borla blanca. En los carnavales del año 1984, coincidiendo con la celebración de las bodas de oro de la sociedad, decidieron crear el día de Jueves Gordo una comparsa denominada Corporación de Jueves Gordo, acompañada por la charanga de la sociedad, donde se encarga de interpretar la pieza 'Sasikoipatsu' en la plaza Zaharra una vez lanzado el chupinazo.

Oficial en este día, es la única del total de agrupaciones que salen en las fiestas que ameniza las calles durante cuatro días del Iñauteriak. Kike Cea es el director de la misma el día de Jueves Gordo con casi veinte músicos profesionales, el Viernes Flaco coge la batuta Tedi Sánchez, y el Sábado Regular y Martes de Carnaval, José Luis García 'Koyote'.

Los miembros agradecen la colaboración y participación de todos los músicos y socios que han formado parte del proyecto. El álbum de Kabi Alai Txaranga está a la venta desde hace una semana en los bares Orbela, 19-90, Ikatza, Karela, Saikin, 66 y la tienda de fotografía Eki.