El TAKE no arroja la toalla a pesar de perder ante Mondragón

Esta vez no pudo ser, pero el TAKE no arroja la toalla, ni mucho menos. Perdió en Usabal ante su público por dos puntos frente al Universidad de Mondragón, pero sigue convencido de sus posibilidades de permanencia. Fue un partido parecido al de Zarautz, aunque con resultado diferente. En aquella ocasión, los tolosarras se trajeron la victoria, y en ésta no han podido sumar. Tres equipos igualados, competitivos, amigos y rivales, que se conocen mucho, y eso se nota en la cancha, sin duda.

La verdad es que la derrota fue una pena, porque el equipo hizo, durante tres cuartos, el mejor baloncesto de la temporada. Cuando los locales necesitaban el último empujón, comenzaron a tener problemas para anotar y fue entonces cuando los de Arrasate entraron en el partido. Pese a todo, el TAKE tuvo un triple sobre la bocina para conseguir la victoria. El míster, Yon González, hablaba de sus sensaciones al concluir el encuentro, «ha sido una derrota dolorosa pero estoy feliz por ver competir al equipo contra rivales en teoría superiores. Hemos crecido mucho y estamos ya con opciones de jugar con posibilidades de victoria contra cualquiera».

En la Liga EBA hay muchos equipos igualados, de un nivel parecido. Hasta ahora, los tolosarras estaban un peldaño por debajo de muchos de ellos, pero ahora pueden competir con garantías de éxito contra todos. Está claro que el equipo que se despiste entrará en la pelea por el descenso. Eso juega a favor del TAKE, pero ya le queda menos tiempo y tiene que empezar a ganar con urgencia.

¿Cuáles serán las claves para lograr la permanencia?, preguntamos al míster. Yon lo tiene claro, «si jugamos como el sábado tendremos muchas posibilidades», confiesa. Eso, y saber cerrar los encuentros. «Tenemos que ganar partidos rápidamente para engancharnos a la pelea, pero la clave es ser fuertes en Usabal. Sin ganar partidos en casa, va a ser prácticamente imposible», se sincera el entrenador tolosarra.

El TAKE visita ahora la cancha del Ardoi, un rival muy difícil. Ha mejorado en madurez y responsabilidad en el juego, y esto le da boletos para poder pensar en sumar. «Somos más un equipo y la gente conoce mejor sus roles. Todos saben que tienen que sumar en alguna faceta del juego para conseguir la victoria. A día de hoy solo tenemos la baja de Ibai Gil. Cuando se incorpore nos dará un plus importante en la pintura», explica Yon González. «Cada vez quedan menos partidos, pero desde luego que hay tiempo. Cada entrenamiento es vital para seguir con buenas sensaciones y vemos al equipo convencido de sus posibiliadades. No va a ser fácil, desde luego, pero por falta de casta y por el apoyo de su gente no va a ser, desde luego», finaliza diciendo.