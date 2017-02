El Tolosa CF vive su peor momento en Tercera División y necesita reaccionar

¿Qué le pasa al Tolosa CF de Tercera División? Es la pregunta del millón y la respuesta no es fácil. Porque un equipo puede entrar en una mala racha, pero llevar cuatro partidos seguidos sin puntuar, sin marcar un solo gol, habiendo recibido once, es para empezar a preocuparse seriamente. Es cierto que algunos de estos resultados adversos resultan engañosos, que el equipo ha tenido importantes bajas, pero también es un hecho evidente que el Tolosa CF no es del antes. Parece haber perdido los recursos para sacar adelante los partidos. Puede ser un problema de mentalidad, porque un equipo que jugó tan bien al fútbol durante la primera vuelta, no puede de repente 'desaparecer' de esta manera. Así que hay que mantener la esperanza. Hay colchón de puntos, hay recursos y hay mucho tiempo. Y confianza.

OTROS RESULTADOS Preferente Tolosa-Zumaiako, 3-0 Juvenil Liga Vasca Tolosa-Añorga, 1-0 1.Juvenil Beti Ona-Tolosa, 1-2 Cadete Honor Vasconia-Tolosa, 0-2 1.Cadete A Behobia-Tolosa, 1-2 1.Cadete B Tolosa-Intxurre, 2-0 Infantil Honor Tolosa-Touring, 0-4 Infantil Txiki Danena-Tolosa, 0-7 1.Infantil A S.Herrera -Tolosa, 1-1 1.Infantil B Tolosa-Idiazabal, 3-1 Juv. femeni Cto.Gip Tolosa-Lagun 2-0 Infantil A fem. Tolosa-Amaikak, 4-0 Infantil B fem. Tolosa-Usurbil, 3-0

La Real Sociedad dio un repaso el sábado al conjunto urdiña (0-5). Un resultado inapelable, en un partido marcado por la adversa climatología y un estado del césped que no benefició al estilo de juego del equipo local. Congratula ver la respuesta de la afición, porque la entrada a la tribuna fue muy buena teniendo en cuenta las inclemencias metereológicas que al final tanto condicionaron el resultado del choque. De todas maneras, hay que convenir que los txuriurdin tuvieron una gran efectividad. Marcaron cinco goles en seis o siete ocasiones. Se les puso el partido de cara en cuanto metieron el 0-2 nada más iniciarse la segunda mitad. Pudieron aprovechar la velocidad de sus delanteros porque el Tolosa se echó arriba más con corazón que con cabeza, todo hay decirlo. Si el equipo urdiña hubiese aprovechado la oportunidad que tuvo para empatar el partido en la primera mitad, quizás el resultado habría cambiado. Son sólo conjeturas, hipótesis.

En el cuerpo técnico creen que la 'cabeza' puede jugar una mala pasado a los jugadores. «Cuando entras en una racha negativa, pierdes la confianza, nada te sale, y empiezas a olvidar los conceptos que te han llevado a ganar». Los entrenadores creen que no hay sólo una razón para explicar el bajón del equipo, sino varias pequeñas que, unidas, hacen que sea más difícil hallar el remedio.

Está claro que el Tolosa CF ha perdido la fortaleza de la primera vuelta, y recuperarla debe ser su primer objetivo. Ha empezado a ser vulnerable en su área y también se muestro inoperante en la otra. ¿La clave?: confianza y tranquilidad, quedan aún muchísimos puntos en juego. «No tenemos que mirar más que al partido siguiente. No podemos empezar a pensar en los próximos rivales, sólo en el siguiente, en este caso el Amurrio. Intentar puntuar y si no, el siguiente, ya llegarán las victorias», dicen los entrenadores, que piden el apoyo de la afición, «ahora más que nunca».