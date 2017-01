Tolosa CF Eskubaloia tiene casi imposible la permanencia en 'Plata'

No pudo ser. El partido en Girona ante el Bordils era una de las pocas opciones que le quedaban al Tolosa CF Eskubaloia para empezar a pensar en remontar, pero la clara derrota ha dejado la permanencia en la División de Plata en un sueño prácticamente inalcanzable. Lo reconoce el propio entrenador, Alex Nogués: «La permanencia está casi olvidada. Aunque matemáticamente aún hay posibilidades, siendo realistas sabemos que está casi imposible, lo que no quita que seguiremos compitiendo partido a partido».

En Girona, el partido comenzó mal para los urdiñas. En ataque, varios lanzamientos errados dieron alas al contraataque local y los catalanes se pusieron 6-0 en el minuto doce. A pesar de ello, los tolosarras se centraron y llegaron al descanso con resultado de 13-9, que daba esperanzas para el segundo tiempo.

En este periodo, los urdiñas recortaron distancias a tres goles, pero poco a poco los locales se fueron distanciando. El tiempo corría en contra de Tolosa CF Eskubaloia, que tuvo que abrir la defensa y jugar en ataque 7x6. Pero de nuevo los lanzamientos errados dieron al traste con la remontada. Al final, 30-23.

En esta situación clasificatoria, al Tolosa no le queda otra que jugar 'partido a partido', tratar de disfrutar de la categoría, no fijarse tanto en la posición en la tabla como en la convicción de seguir aprendiendo de una categoría tan exigente y competitiva como es la División de Plata. El entrenador Nogués comenta al respecto, «que ahora nos toca trabajar para no quedar últimos de Liga e intentar acercarnos lo más posible al puesto 14, para terminar la temporada con buen sabor». «Además, añade, debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda esta división para seguir fogueando a nuestros jugadores y permitir que sigan adquiriendo experiencia».

El Tolosa tiene que bregar con sus limitaciones ante rivales con estructuras profesionalizadas. Además, ha contado con la baja obligada de Ioritz en los desplazamientos. «Lo sabíamos desde el principio y no podemos lamentarnos», dicen desde el cuerpo técnico. Nogués reflexiona ante la pregunta de cómo ha podido condicionar este hecho al equipo: «Jugando con Ioritz tenemos otro talante, también él estaría más en forma, ya que ahora solo compite cada quince días, pero a lo mejor se lesionaría por jugar todos los partidos. No hay que darle más vueltas, ya lo sabíamos y deberíamos haber sacado esto hacia adelante», se sincera. También nos comenta que con el actual modelo de club «no hemos podido realizar un equipo más competitivo. Hicimos un gran esfuerzo al traer cuatro refuerzos, pero no ha sido suficiente. Tampoco había más alternativas de jugadores».