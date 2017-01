El Tolosa CF afronta tres partidos clave contra rivales directos

Tres derrotas consecutivas lleva el Tolosa CF de Tercera División, pero las tres tienen una lectora engañosa que permite, de momento al menos, eludir la palabra crisis. De todas maneras, no hay que bajar la guardia, porque el descenso no está tan lejos, y aún se desconoce cuántos equipos acabarán bajando a División de Honor Regional.

Santurtzi, Beasain y Sodupe. El primero ganó de un gol en el último minuto que debió ser anulado en un partido que los urdiñas no merecieron perder. Contra el Beasain la derrota sí fue justa. El equipo tolosano jugó, tal vez, su peor primera parte de la temporada, y lo acabó pagando. Y la última derrota, exagerada e inmerecida, se acaba de producir en el campo del Sodupe (0-3). Con todos los matices, que se quieran, pero el Tolosa lleva 7 goles en contra, 0 goles a favor, y 0 puntos en tres partidos. El equipo está conjurado para reaccionar ya.

La verdad es que el 3-0 de Sodupe fue un resultado increíble, engañoso e injusto. Lo reconocieron los propios técnicos del equipo vizcaíno. Aunque suene a chiste visto el resultado, si alguien mereció ganar, ése fue el conjunto urdiña, que se encontró con un gol en contra en el minuto 3, pero que sin embargo no bajó la guardia y jugó bien al fútbol. La primera parte resultó equilibrada, fue un toma y daca, pero el marcador no se movió y al descanso se llegó con la mínima ventaja local.

Los primeros 25 minutos de la segunda parte fueron un monólogo del equipo urdiña. Postes, ocasiones clarísimas que no acabaron fructificando, llegadas continuas, buen juego... Es que no sólo mereció empatar, sino ponerse por delante en el marcador. Pero en el fúbol ya se sabe lo que pasa. Si no aciertas, lo acabas pagando. Y es justo lo que sucedió. En el minuto 70, un fallo del portero urdiña -que, por otro lado, estaba jugando un muy buen encuentro- se tradujo en el 2-0. El balón se le escapó al buen guardameta tolosarra y acabó alojado en las redes de la portería.

Con este resultado adverso, el equipo tolosano siguió sin amilanarse, aún siendo consciente de que no le quedaba tiempo para la remontada. Al final, el Sodupe lograría un tercer tanto y el Tolosa se vino de vacío.

Hay que pasar página y concentrarse en los tres siguientes partidos ante tres rivales directos que, en este momento, están por debajo del Tolosa CF en la clasificación: la Real Sociedad (este domingo en Berazubi), el Amurrio (fuera) y el Getxo (otra vez en casa). Aquí hay que puntuar para volver a la senda de la tranquilidad. El equipo técnico afrontará el siguiente choque con algunas bajas reseñables, pero con el apoyo de la afición y el interés que puede suscitar la visita del equipo txuri urdin, hay que lograr que los tres puntos se queden en Tolosa.