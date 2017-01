Ulacia-Take, duelo de necesidades en Zarautz

El Take quiere olvidarse mañana en Zarautz, ante el Ulacia (18.30), de la dura derrota (81-50) de la pasada jornada en Valladolid. Fue un encuentro extraño, en el que los tolosarras empezaron bien e incluso terminaron el primer cuarto por delante. Fueron muy intensos detrás y agresivos en ataque. Pero con el primer parcial en contra se vinieron abajo y a partir de ese momento no hubo partido. «Lo intentamos en varios momentos pero no fuimos capaces de inquietar ni lo mas mínimo a los locales», se sincera el entrenador, Yon. «En los últimos minutos nos dejamos llevar y la diferencia se incrementó».

El equipo quiere aprender también de derrotas como ésta, que pueden suponer un punto de inflexión. Cada vez quedan menos partidos, pero la permanencia es posible. El Take está jugando bien, pero necesitará hacerlo mejor mañana ante el Ulacia, rival directo que viene de una racha negativa y querrá cambiar esa dinámica con los tolosarras. «Hay que controlar el rebote y llevar nuestro ritmo. Tendremos que jugar muy bien, pero seguro que con el apoyo de la afición tolosarra en Zarautz, lo lograremos», dice Yon.