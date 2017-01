El amor romántico 'dañino' abrió la Semana Cultural de Samaniego-Orixe

Qué es lo que entendemos por amor y qué tipos de amor conocemos. La psicóloga Susana Manzanedo desgranó las claves del tema en el Topic, centrándose más en el amor romántico o pasional, vinculando también éste a nuestros niños, adolescentes y jóvenes escolares. Analizó qué características lo definen para concluir que este concepto de amor romántico «acaba siendo dañino». Fue la primera conferencia de la Semana Cultural de Samaniego-Orixe, cuyo objetivo es reflexionar sobre temas relacionados con la educación, y también salir de las aulas al exterior con el propósito de implicarse en la vida social de Tolosa

PROGRAMA GENERAL Hoy. 17.30, colegio Samaniego. Conferencia: 'Kultur artekotasunaren gozoak' (El atractivo de la interculturalidad). Coloquio de varios padres y madres de alumnos de Samaniego. Mañana. 17.30, Topic. Conferencia: 'Ikaslea ikasketa prozesuaren erdigunean kokatu' (Situar al alumno en el medio del proceso de aprendizaje). Ponente: Javier Touron, profesor de la Universidad de La Rioja. Habrá guardería. Viernes. 16.45, fiesta infantil en el Tinglado. Espectáculo infantil, chocolatada. Sábado. Jornada de puertas abiertas, de 11.00 a 13.00, en el edificio de Haur Hezkuntza.

Contaba Manzanedo que hoy en día, aunque la juventud recibe, por un lado, mensajes de igualdad y de respeto por la diversidad, por otro se le bombardea con mensajes profundamente desiguales procedentes del 'contenido cultural' que tiene a su alcance. «En la infancia se sigue, mayoritariamente, transmitiendo un modelo de amor y de relaciones tradicional o clásico, y éste es el contenido con el que los jóvenes empiezan a elaborar sus imaginarios, que posteriormente es reforzado con los mensajes que se reciben en las novelas, en las películas y series, en las canciones...», explica la psicóloga, quien sí vislumbra que existen modelos alternativos, «aunque todavía son minoritarios y ajenos al contenido más generalista».

Antes de la charla, preguntamos a Manzanedo si los cuentos clásicos, siguiendo este perfil tradicional de amor romántico, acaban también siendo dañinos. La psicóloga sostiene que en estos cuentos aparecen roles de género muy marcados. «Ellas, si quieren acabar comiendo perdices con el príncipe azul, deben ser sumisas, dulces, comprensivas, inocentes... porque si no lo son, acaban amargadas y solas como las brujas, las madrastras o las villanas. Ellos, en cambio -explica Manzanedo-, son los caballeros de brillante armadura y blanco corcel, que deben demostrar su valor y hombría para rescatar a la chica de la situación en la que se encuentra y así conquistarla, aunque su personaje no suele profundizarse más allá». Y hace un apunte interesante, «no conocemos sus pensamientos, su forma de ser, su ética... sólo sabemos que es valiente y a quién salva, convirtiéndose en un héroe». De esta manera, las niñas no reciben el mensaje de que son capaces de superar las dificultades por sí mismas y ser resistentes, «porque su papel es el de esperar pacientemente a que vengan a rescatarlas y así vivir felices».

La psicóloga concluyó señalando, durante su conferencia, que un amor «sano y equilibrado» tiene que asentarse sobre los pilares de personas que son autosuficientes y capaces de sobrevivir por sí mismas, que no necesitan una relación, «sino que la eligen libremente porque supone algo positivo en sus vidas. Sólo cuando el amor se elige libremente y no como forma de 'completarse' puede darse en igualdad», concluyó.

La Semana Cultural de Samaniego-Orixe prosigue hoy con una charla sobre la interculturalidad y mañana abordará la necesidad de situar al alumnado en el medio del proceso de aprendizaje.