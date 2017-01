Se redactarán siete estudios para afrontar nuevos proyectos de futuro

Recuperar el río Oria y regenerar sus riberas. Estudiar el uso real de los edificios públicos del municipio para buscar nuevas opciones y racionalizar alternativas. Encarar el modo más efectivo de seguir rehabilitando el Casco Histórico. Mejorar la eficiencia energética de los barrios de Tolosa. Definir el Plan de Movilidad de la población. Mejorar la urbanización y la accesibilidad del barrio Olarrain. Estudiar los hábitos lingüísticos de las madres y los padres jóvenes.

TODOS LOS ESTUDIOS 1Cómo abordar la recuperación del río Oria a su paso por Tolosa. Mejora de las riberas. Navegabilidad. Presupuesto del estudio: 31.000 euros. 2Uso de los edificios públicos del municipio. Censo de los mismos. Análisis de su estado. Grado real de utilización para racionalizar nuevos y ver qué posibilidades tienen. Presupuesto del estudio: 30.000 euros. 3Cómo seguir con la rehabilitación del Casco Histórico. Zonas prioritarias, patios, fases, etc. Presupuesto: 25.000 euros. 4Estudio para la rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética de los barrios de Tolosa. Presupuesto total: 25.000 euros. 5Definición del Plan de Movilidad de Tolosa. Cómo ampliar las zonas peatonales, el uso de la bici e ir restringiendo el tránsito de vehículos a motor. Presupuesto: 40.000 euros. 6Estudio para la rehabilitación del barrio Olarrain, en lo referente sobre todo a sus accesos. Presupuesto: 6.000 euros. 7Estudio para determinar los hábitos lingüísticos de las madres y los padres jóvenes de Tolosa. Presupuesto: 6.000 euros.

Todas estas iniciativas que acabamos de citar quieren transformarse en proyectos reales a medio plazo. Para ello, el Ayuntamiento invertirá 163.000 euros en total, dirigidos a la realización de informes, análisis y estudios que determinarán la manera más afectiva de abordar tales iniciativas.

Uno de estos estudios tiene que ver con Olarrain. Durante muchos años no se ha llevado a cabo actuación alguna en esta zona y el barrio se encuentra bastante abandonado, sobre todo, en el área de los aparcamientos, el más cercano al río Oria. El Ayuntamiento invertirá 6.000 euros para acometer un estudio que analice cómo mejorar la accesibilidad en esta zona que, no lo olvidemos, es la entrada sur al municipio.

En el último Pleno, este tema fue objeto de cierto debate. La oposición de EH Bildu planteó acometer dieciséis actuaciones concretas, entre ellas una que hacía referencia precisamente a Olarrain. La coalición abertzale proponía limpiar la zona donde aparcan vehículos y camiones, que se halla en muy mal estado. Además, también defendía la creación de una rotonda para regular el tráfico, que posibilitase una adecuada conexión con el bidegorri.

El PNV incorporó la propuesta de EH Bildu a los Presupuestos, pero lo hizo «a medias», según expresión de la concejala de Hacienda, Begoña Tolosa. El PNV sí defiende la necesidad de adecentar la zona de aparcamientos y también ve la necesida de limpiar el área que la rodea, pero no acepta que sea el Ayuntamiento quien tenga que construir una rotonda con fondos municipales. «No no compete a nosotros como ayuntamiento crear una glorieta», dijo Begoña Tolosa, que unió esta consideración a otra propuesta de EH Bildu, consistente en construir un puente peatonal entre Larramendi y Belate. «Estas dos obras escapan a nuestra competencia, no corresponde asumirlas al Ayuntamiento, su ejecución depende de organismos supramunicipales», defendió la titular de Hacienda.

Río Oria y edificios públicos

La regeneración total del río Oria puede ser una de las claves del futuro de Tolosa. La alcaldesa, Olatz Peon, ya declaró, durante una entrevista a DV, que los tolosarras «no podemos vivir de espaldas al río». Y añadía: «tenemos una suerte inmensa de contar con un río como el Oria. Nuestro gran objetivo es regenerar las riberas para crear nuevas dinámicas, nuevas actividades, que supongan un impulso de la vida social y también económica. Pienso en una solución similar a la que se dio al Tinglado, un espacio con vistas al río que estaba muerto y que ha transformado la vida de la ciudad tras su rehabilitación».

El río Oria ya está muy recuperado pero todavía le falta dar un paso para que su uso por la ciudadanía sea mayor. Para ello es necesario hacerlo más atractivo, y, en este sentido, el gran sueño del actual gobierno municipal es transformar el Prado Pequeño en una zona ajardinada sin coches, con acceso directo al Oria. Incluso se ha estudiado la posibilidad de crear un parking público cerca de la subida a Izaskun, detrás de la comisaría de la Ertzaintza pero, al parecer, el costo de la operación resulta inasumible para las arcas municipales en estos momentos.

Por otro lado, el consistorio va a elaborar un estudio en profundidad del uso actual de todos los edificios públicos, su grado de utilización, su estado, sus posibilidades de futuro... Aquí incluirá el palacio Iturriza, que podría albergar talleres de arte, la biblioteca infantil, las oficinas de Erretengibel, algún uso relacionado con el turismo... Todo dependerá, también, del coste que implique la reforma del edificio. En cualquier caso, hasta que no se conozcan las conclusiones del estudio, no puede concretarse nada. Pero de las conclusiones de este informe pueden derivarse actuaciones importantes.

Por otro lado, el nuevo Plan de Movilidad de Tolosa que se quiere redactar queire fomentar el uso del transporte público urbano y de la bicicleta, canalizar el tráfico de los vehículos privados, ampliar las zonas peatonales, liberar para el uso ciudadano parte del espacio público destinado al tráfico, construir nuevas infraestructuras de aparcamientos y ompletar una red segura y funcional de carriles bici.

Veremos en qué quedan todos estos estudios que se van a encargar.