Inge Zubeldia (Diseñadora de moda): «Me he dado cuenta de que mis diseños encajan muy bien también aquí»

Se define a sí misma como «clásica», pero sus creaciones irradian frescura, intrepidez y se atreven a ser mezclados y confeccionados incluso con tejidos reciclados a partir de botellas de plástico. Inge Zubeldia (Alegia, 1993) ha encontrado en el diseño de moda su pasión y una salida profesional que tras su paso por la Escuela de Diseño de Barcelona, ha comenzado a iniciar en su particular showroom de Tabakalera.

La diseñadora novel ha sido escogida recientemente como diseñadora residente por el programa Kutxa Kultur Moda de la Fundación Kutxa junto a cinco diseñadores jóvenes más, momento en el que tras finalizar sus estudios de Diseño de Moda, se ha lanzado a crear su propia marca de moda que llevará por nombre su nombre y apellido.

Sus creaciones ya han comenzado a ser vistas en desfiles. Se estrenó en la pasarela 080 Barcelona Fashion, en el mes de noviembre participó en el Palacio Miramar de Donostia en un desfile de moda sostenible en el que se mostró ropa fabricada con materiales reciclados, y en diciembre se proclamó vencedora del concurso 'Historias recicladas' de Alfa, organizado por el Clúster de la Moda de San Sebastián en el Museo Cristóbal Balenciaga.

-¿Cómo definiría su estilo? Veo mucho aire romántico y neoclásico, mezcla de volúmen y líneas planas, ligeros toques de la década de los sesenta y setenta.

-Sí, totalmente. Es una mezcla de todo ello, pero, sobre todo, es muy dulce y a la vez elegante y femenino. Intento equilibrar la dulzura de un niño con la elegancia de una persona adulta. Mi primera colección, 'Adelaida', está inspirada en la infancia de una persona cercana y muy importante para mí y su evolución a la persona que es hoy día. Por eso, la presencia de capas, tejidos frágiles y transparentes que simbolizan el dolor, tejidos robustos que representan esa coraza... La colección se diferencia en distintas etapas donde juego con el color. Pasamos de no tener apenas color a utilizar flores, pedrería y colores más alegres.

-¿Para definirla tendríamos que ver su primera colección?

-Creo que en 'Adelaida' se ve bastante reflejado mi estilo, pero no al cien por cien. Esa primera colección es el resultado de mi Proyecto Fin de Grado y tenía a un grupo de gente que me guiaba por detrás. Está orientado al público y a la moda de Barcelona, y en general ha gustado mucho allí, aunque me he dado cuenta de que mis diseños encajan muy bien también aquí. Se mezcla el vaquero con pañuelos de colores llamativos, zapatos, vestidos y tonos pastel... Digamos que es la parte más vanguardista de mí, ya que mi estilo es más sutil y apuesto por los colores pastel. Aunque en un principio no veía claro utilizar pañuelos de colores, me gustó mucho el resultado. Aún así, me veo más reflejada en la segunda colección, la sostenible, no en cuanto a los colores, sí en las formas trabajadas. En uno de los cursos de formación que hemos recibido, me he dado cuenta de que los ochenta y cinco diseños que he creado hasta ahora incluyo flores o lazos. Es como si fuera mi ADN, tengo una obsesión con ellos. No lo veo como algo negativo, pero creo que hay diversas maneras de utilizarlos.

-En la colección de moda sostenible del Clúster de la Moda trabajó con materiales inusuales hoy día en el sector...

-Sí. El material utilizado era reciclado a partir de botellas de plástico. Fue un trabajo bastante exprés, ya que comencé a coser a falta de dos semanas, pero tuvo muchísimo éxito y estoy muy contenta con el resultado. Este tipo de desfiles e iniciativas valen para que la gente se conciencie de que reciclar no solo sirve para volver a hacer papel o plástico, y que se pueden generar materiales interesantes también para moda.

-¿Qué espacio tienen su estilo y diseños hoy día?

-Mucha gente me pregunta si hago diseños para bodas, lo ven demasiado vestido. Hay cosas que sí y otras muchas que no. Puede que a primera vista pueda parecer muy elegante, pero creo que la clave está en la mezcla y en saber ponértelo. En la primera colección, por ejemplo, mezclo pantalones y vestidos. Está claro que lo que se ve en las pasarelas no lo ves después tal cual una tarde cualquiera por la calle.

-Sus diseños tienen mucho de trabajo manual...

-La verdad es que me gusta mucho. Tiene mucho trabajo, es muy delicado, pero me gusta complicarme, no sé por qué. Pienso que le da un toque femenino a los diseños. De cara al futuro el bordado con piedras, dibujos de bordados... son elementos que probablemente seguiré teniendo en cuenta a la hora de realizar mis diseños.

-¿Quiénes son los diseñadores que más le inspiran?

-Sobre todo, Dior, y también me inspiran Chanel y Delpozo. Me gustan mucho Lanvin, Balenciaga y Valentino.