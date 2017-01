Lauburu y Laskorain afrontan una segunda vuelta llena de posibilidades

Nuestros equipos de fútbol sala caminan con solvencia por sus diferentes categorías. En la última jornada, Lauburu KE logró una gran victoria ante el 'gallito' Pinseque (4-3), que le consolida en la zona media de la tabla con posibilidades de ir hacia arriba. Por su parte, Laskorain, aunque perdió el liderato tras empatar en Oiartzun, se halla en una posición privilegiada en la clasificación, segundo, a un punto del líder Bilbo FS.

Belabieta vivió una tarde de fiesta. El numeroso público que se reunió en el coliseo ibartarra pudo disfrutar de un gran espectáculo que contó con todos los alicientes, con victoria local incluída, para el disfrute de la más de media entrada que registró la pista ibartarra, la mejor de los últimos meses.

Por el equipo morado jugaron: Joseba, Xabi, Saldise (1), Andoni Aguirrezabala y Beñat (1). También jugaron Andoni Carlosena, Agus (1), Aitzol, Ioritz, Agus, y Nourdine (1). Los ibartarras remontaron el 1-3 hasta conseguir una gran victoria.

Fue un triunfo importantísimo ante un equipo que la semana pasada consiguió derrotar al Zierbena en su propia cancha. Procede destacar este hecho, ya que los lauburutarras acumulaban un excesivo número de partidos, jugados contra muy buenos rivales, en los que el buen juego desplegado no se veía premiado con la victoria. Por ello, este triunfo viene a corroborar la idea de que el trabajo y calidad que acumula este equipo le hace capaz de competir con cualquier rival de la categoría. La competición descansará la semana que viene. El próximo duelo enfrentará al Lauburu con unos de los equipos más en forma del grupo, el Tafatrans Vulcanizados Ruiz.

En Tercera División, Oiartzun 2-Laskorain 2. Un resultado duro, pero probablemente justo. Laskorain no se sintió cómodo. Oiartzun se dedicó a defender en media cancha y a salir al contragolpe en los balones que robaron. Los tolosarras no estuvieron bien a la hora de mover el balón y perdieron bastantes en zona de creación. Uno de ellos propició el 1-0. En la segunda parte, el equipo mejoró un poco, pero sin llegar a su nivel. El portero Alex consiguió el gol del empate en una jugada fortuita y Katta lograría el 1-2. Los locales sacaron portero-jugador, pero Laskorain no aprovechó esta circunstancia, y a falta de 26 segundos, Oiartzun logró el 2-2.

Al entrenador, Asier, no le preocupa demasiado haber perdido el liderato y reflexiona: «Al estar la clasificación tan apretada en los puestos de arriba, es lógico que al no ganar un partido las posiciones varíen, pero queda una vuelta entera. El objetivo es estar en los primeros puestos para así poder aspirar a todo».