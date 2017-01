Oferta de parking público en Arramele a cuarenta euros mensuales

Poder dejar el coche en un parking público subterráneo por 480 euros al año (40 euros mensuales). En la plaza Arrillaga del barrio Larramendi, cerca de la gasolinera. Oferta válida no solo para las personas censadas en la villa y para las residentes en todos los pueblos de la comarca de Tolosaldea, sino para todas las que vienen a trabajar a Tolosa aunque vivan fuera. Hace tres años, el Ayuntamiento impulsó una iniciativa similar y, la verdad, tuvo mucho menos aceptación de la esperada. Desde el gobierno municipal esperan que esta vez si suscite mayor interés.

DATOS uDónde. Plaza Arrillaga, barrio Larramendi, cerca de la gasolinera, 105 rayas de garaje en alquiler, 480 euros al año. Tolosarras, tolosaldearras y gente que trabaja en Tolosa. uSolicitudes. Los interesados pueden obtener más información en el Servicio de Vivienda del Ayuntamiento. 943 697 491 o escribiendo a la dirección etxebizi-tzak@tolosa.eus.

Son 105 en total las plazas de aparcamiento en alquiler que ofrece el Ayuntamiento en 'Arrillaga plaza'. Las personas interesadas deberán inscribirse antes del 30 de enero. Como ya ocurriera en 2013, la duración del contrato de alquiler será inicialmente de tres años y se contabilizará desde la firma del mismo. No obstante, en esta ocasión, el acuerdo podrá ser prorrogado anualmente durante dos años más, hasta los cinco. El IVA está incluido dentro de los 480 euros.

La adjudicación de las plazas se realizará mediante sorteo entre todas las solicitudes que se admitan. Son rayas, no plazas cerradas. Los adjudicatarios elegirán su lugar según el orden establecido.

La presentación de solicitudes debe realizarse en el Registro municipal del Ayuntamiento de Tolosa. Los solicitantes deben cumplir ciertas condiciones para poder participar en el sorteo. Tienen que presentar la titularidad de un vehículo automóvil y tener el permiso de conducir en vigor. Tienen que estar empadronados en Tolosa, ser titulares de una actividad comercial, profesional o industrial en Tolosa, trabajar en Tolosa o residir empadronados en cualquier municipio de Tolosaldea. Para el aparcamiento para minusválidos, hay que presentar la documentación acreditativa correspondiente.

En el año 2012, el Ayuntamiento sacó las 105 plazas en un régimen de concesión administrativa a 20 años, a raíz de 5.660 euros (4.800 más IVA). No se recibieron apenas solicitudes, y por eso, en 2013, el consistorio optó por la fórmula del alquiler a tres años, pero tampoco tuvo éxito. Apenas treinta personas rellenaron la solicitud. En aquella ocasión, se guardaron unas veintincinco plazas para los vecinos del barrio, y las demás se ofertaron al resto de tolosarras, tolosaldearras e incluso a gente que trabaja en Tolosa pero que no reside en la villa. En esta ocasión, no hay rayas en exclusividad para los residentes en la zona.