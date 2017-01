2017, año de Juanito Lope

Muchos tolosarras, sobre todo los más jóvenes, desconocerán que varios bustos y esculturas de plazas y jardines públicos de la ciudad fueron creados por un artista llamado Juan Lope (1917-1981). Exponente de escultor popular, enraizado en la vida social y festiva de Tolosa, amante del carnaval... Dicen los entendidos que Juanito -como le llamaban todos-, atesoraba innegables cualidades artísticas, pero que renunció a explotarlas por su falta de ambición y su apego al txoko. Pero muchos creen, también, que tarde o temprano se valorarán sus obras como se merecen.

BIOGRAFÍA Nació en Tolosa el 12 de septiembre de 1917. En 1936 era maquinista de cine en el teatro Gorriti. Los dibujos y los muñecos de Disney le subyugan; es la primera llamada del arte: comienza a hacer Mickeys, a imitar al celebrado artista... Un artillero de Azpeitia, con el que coincide en el ejército, le enseña algunas nociones de técnica para trabajar la madera. Abre su pequeño estudio donde talla la madera, construye arquetas y otros objetos. En 1943, el escultor Lopetegui de San Sebastián le enseña a moldear el barro. Comienza a hacer sus primeros trabajos en escayola: el busto del Papa Pio XII, el de un alcalde vasco... Su nombre empieza a darse a conocer y adquiere cierta notoriedad. El prestigioso escultor Benlliure le visita y le invita a estudiar en su estudio de Madrid. En la capital vivirá tres meses. El ambiente de la gran ciudad le defrauda. Siente añoranza de su pueblo y renuncia a una proyección artística mayor. Vuelve a Tolosa y realiza «El Cirineo»; un paso procesional que fue su mejor obra. A partir de entonces recibe encargos abundantes: el señor de la Casa Lazcano le encarga diez bustos; otros son para el Vizconde del Cerro, Irazusta, un magnífico Cristo yacente para Monfort, vírgenes de Izaskun, etc. En octubre de 1966, la Villa de Tolosa acuerda rotular el pasadizo que comunica las calles Emperador y Santa María con el nombre de Juan Lope. Muere en el mes de septiembre de 1981. http://www.esculturaurbana.com/Webs/weblope/. En el centenario de su nacimiento se van a programar varias actividades: edición de un libro, exposición antológica en el palacio Aranburu, concursos, etc.

En este 2017 en el que se cumple el centenario de su nacimiento, hay un grupo de personas empeñado en que su legado no se pierda. Ya se ha reunido con el Ayuntamiento y tiene programado un calendario de actividades que se desgranará a lo largo de los próximos meses. La 'Asociación de Amigos de Juanito Lope' tiene por objetivo tributar un homenaje al artista tolosarra con motivo de su centenario, recalcando tanto su faceta humana como su dilatada obra artística. También quiere catalogar todas sus piezas, documentarlas, y conservarlas. Iñigo Gabarain es el presidente, Paco Lizarralde el secretario, y Juan Bautista Aranzabe y Justi Lope (sobrina del escultor), ejercen como vocales.

Según cuenta Lizarralde, la primera actividad programada será la proyección de un audiovisual sobre el carnaval, en el que se recoge el 'espíritu' de Juanito Lope, obra de Pablo Dendaluze. La fecha prevista de emisión es el 16 de febrero, a las 20.00 horas, en el Topic. También se presentará un libro sobre el artista y se dará a conocer el calendario de actividades. Y después, a lo largo de 2017, se piensa en una exposición en el palacio Aranburu, alguna muestra fotográfica, un certamen infantil de pintura... Pero el proyecto más importante es la edición del citado libro, que ayudará a proyectar la importancia que tuvo el escultor, todo un desconocido para las jóvenes generaciones.

Iñigo Gabarain no conoció personalmente a Juanito, pero siempre se ha sentido atraído por su vida y su obra, hasta el punto de impulsar la creación de una documentada página web que, de hecho, constituye todo un homenaje a Lope. Iñigo es aficionado a la escultura y cuenta que en la página web 'esculturaurbana.com' se están catalogando las esculturas de todo tipo de paisaje urbano español. «En una de mis consultas -relata-, me encontré con la escultura de bronce de Felipe Dugiols. Se daban datos de su ubicación y de su autor: Juan Lope Jiménez. Me sorprendió; en ese momento pensé que, como sucede en muchos otros casos, los de fuera habían valorado mucho más que nosotros el trabajo de nuestro paisano. Así fue como, poco a poco, empecé a indagar en su vida y obra».

Gabarain no duda en destacar el mérito de Juanito Lope: «Para él la escultura era una afición, a pesar de que podía haberse dedicado profesionalmente a ella. Estuvo una temporada en Madrid invitado por el propio Benlliure, pero renunció por añoranza. Siguió con la escultura como afición e hizo relieves no sólo para Tolosa, sino también para Altzo, Zaldibia, Zumarraga, Beasain...»

Paco Lizarralde asegura que Juanito fue «un gran artista, uno de los mejores que ha tenido Tolosa», y además -apunta-, «realizó sus obras de una manera desinteresada. Para ello contó con la ayuda de Joxe Agirrezabala, que le donó todo el material sin coste alguno». En carnaval ha habido un antes y un después desde Lope, señala Lizarralde. «Fue el buque insignia de los Iñauteriak, el referente indiscutible de la fiesta tolosarra por excelencia. Su gran objetivo era sacar una sonrisa a la gente».

Lizarralde dice que se han visto desbordados por la ingente obra artística de Lope y que, al estudiarla más profundamente, se han percatado de la exquisitez de su trabajo. «Queremos que sus obras se preserven para que Tolosa pueda admirar el legado artístico de de este gran artista», asegura Paco.

Iñigo Gabarain, por su parte, nos contó en su día que el problema es que se desconoce en buena parte el paradero de sus obras. «Algunas, sobre todo las de escayola, se terminaron de estropear con el tiempo; otras se han encargado de destruirlas los gamberros, como los bustos de Mocoroa e Iztueta. De otras, como la de Labayen, ubicada en Izaskun, desconocemos su emplazamiento».