Julián Lacunza: «El CIT siempre tiene que estar abierto a la ciudadanía y a escuchar lo que nos pide»

Dice que fue una «sorpresa» que le pidieran asumir la presidencia del CIT. Julián Lacunza contestó que sí al ofrecimiento y acaba de cumplir ya tres meses al frente de la entidad. Lo hace complacido, satisfecho y orgulloso. El CIT acaba de obtener uno de los premios de la Fundación Sabino Arana y encara un apasionante 2017 en el que celebrará sus cincuenta años. Casi nada.

-¿Cómo le llegó la noticia de que pensaban en usted para presidir el CIT de Tolosa? ¿Se lo esperaba?

-Recibí una llamada en la que me indicaban que querían hablar conmigo. Creo que esa misma tarde pase por el CIT y a los diez segundos de empezar a charlar ya me lo habían propuesto. Lo dicho, sencillo y muy directo. En alguna ocasión he comentado que cuando terminó aquella reunión, mi único pensamiento era: «a ver cómo y cuándo les digo que no», pero... ya ves , no pude o no quise y llevamos ya tres meses. Tengo que decir que en aquel momento no me lo esperaba y sí fue una sorpresa.

«No hay que renunciar a que nuestras actividades evolucionen a otros formatos»



«Todos los que pasan por el CIT se identifican con la entidad, siempre les queda algo»

-En su opinión, ¿qué supone el cargo? ¿Le asusta el reto al que tiene que enfrentarse?

-Ssupone compromiso y responsabilidad. Requiere dedicación de tiempo mientras tienes que seguir con tus ocupaciones personales y laborales pero, bueno, otros ya lo han hecho, en el CIT o en otras organizaciones. La contrapartida está en las relaciones que estableces o estrechas con la gente de Tolosa o de donde sea. Merece la pena el tiempo dedicado. Compensa con creces.

-¿Qué relación ha tenido usted con la entidad?

-He tenido una buena relación personal con mucha gente que forma o ha formado parte de la entidad. Por lo demás, he sido 'consumidor habitual' desde hace muchos años de lo que ha ofertado el CIT. Pero siempre he tenido la perspectiva desde fuera, nunca desde dentro.

-Desde fuera, se ve el cargo de presidente del CIT más de representación que de ejecución. Como una especie de 'embajador' de la entidad. ¿Está de acuerdo o cree que la presidencia también tiene o debería de tener un perfil ejecutor?

-Mi idea es que el presidente tiene que implicarse en las dos parcelas pero quiero matizar en ambas. Representación: antes he comentado que hay otras ocupaciones particulares y nuestro tiempo es limitado. Por tanto, debe de haber más gente en la institución que sea capaz de representarla en ausencia del presidente. Ejecución: también, pero consensuada, debatiendo y armonizando el equipo. Creo que si no se funciona así, habrá menos posibilidades de éxito porque la gente no se verá reflejada en el proyecto y se implicará menos.

-¿Qué le transmitió su padre de lo que suponía ser presidente del CIT? ¿Cómo vivió esa época?

-Mi padre fue presidente durante cuatro años. Posiblemente empezó hacia 1987. Tiene un recuerdo excelente, siempre le he escuchado hablar bien del CIT. Disfrutaron los dos, mi madre y mi padre. Creo que esto pasa a muchos de los que en algún momento han formado parte de la casa. Te identificas para siempre, hay algo que se te queda.

-Considera que el CIT es una institución arraigada en la población o piensa que debería de abrirse más a la ciudadanía?

-El CIT cumple 50 años y los va a cumplir bien de salud. En esta dilatada existencia se habrán dado momentos mejores y peores, épocas con más o menos arraigo en Tolosa y con mayor o menor proyección en el exterior, pero es que los ciclos son inevitables. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta a la ciudadanía, al público en general. Son los destinatarios de lo que ofrecemos. Hay que estar abiertos a escuchar todo.

-2017 es un año importante para el CIT. ¿Qué líneas de trabajo tiene en mente abordar?

-Lo inmediato es, desde luego, abordar el programa conmemorativo de 2017. Vamos a celebrar el 50 aniversario del CIT. Que sea un año especial para todos los que quieran celebrarlo con nosotros. Hay algunos actos que están en preparación y gente que está poniendo mucha ilusión en ellos. Coincidirá el Certamen Coral de con el Grand Prix Europeo. Después viene el 2018. El que cumplirá 50 años será el certamen Coral de Tolosa y el 2019 celebrará el Topic diez años. Me he ido un poco más lejos de lo inmediato pero es que todo está enlazado. Vamos a tener trabajo.

-Coros, marionetas, Amalur, Eskulturastea... son los pilares de la actividad del CIT. ¿Su equipo está pensando en ampliarlas o en diversificarlas?

-Sí, esas actividades son los pilares. Hace poco tiempo he visto unas fotografías de una reciente edición de Amalur y la cola que hacía la gente para entrar llegaba casi hasta la calle Rondilla. El auditorio del Topic se quedaba pequeño. En el último Certamen Coral se ha llenado el Leidor en más de una sesión y en el reciente Titirijai se han vuelto a ver cientos de niños por Tolosa camino de las diferentes actuaciones. Quiero nombrar también al grupo de Eskulturastea. Pero... nunca hay que renunciar a que cada uno de ellos pueda evolucionar en parte hacia otros formatos. Lo que tenemos ya está muy bien pero sí hay margen de mejora..., pues a intentarlo. Si alguien quiere aportar ideas, bienvenidas sean.

-Hábleme de su equipo de trabajo...

-La Junta es un equipo y nos vamos acoplando y compensando. Todos somos necesarios. Algunos ni nos conocíamos y ahora creo que hay buenas sensaciones. Unos componentes de la Junta trabajan en el CIT-Topic. Estamos los que somos recién llegados y los que llevan mucho tiempo. Pero la realidad es que el equipo virtualmente va mucho más lejos: el resto de trabajadores que trabajan mucho y bien, los miembros de juntas anteriores que mantienen la misma ilusión de siempre, los magníficos grupos de voluntarios que siempre están cuando se les necesita, las sociedades de Tolosa que nos prestan una gran ayuda, los representantes de las instituciones que nos entienden y apoyan e incluso vosotros, los medios de comunicación, que nos dais vuestra cobertura. El CIT no deja de ser la suma de todos.

-El próximo día 29 recoge el premio de la Fundación Sabino Arana de manos del lehendakari. ¿Qué ha supuesto este reconocimiento?

-Es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho hasta ahora y como tal es muy bien recibido. Es un galardón muy muy repartido. Es de todos los que en algún momento han tenido conexión con el CIT durante estos cincuenta años. Es de los que están y de los que ya no estan con nosotros. Nos ha hecho mucha ilusion y nos anima a seguir. Lo celebramos juntos y esto supone que nos unimos más si cabe.