El Tolosa C.F. de Tercera División inicia hoy la segunda vuelta en Azpeitia

Tras el parón navideño, el equipo de fútbol del Tolosa C.F. de Tercera División inicia la segunda vuelta hoy en Azpeitia ante el Lagun Onak (17.00, Garmendipe). Los urdiñas vienen de perder en Balmaseda y se han instalado en una zona cómoda de la tabla. En el partido inaugural, los azpeitiarras lograron llevarse los tres puntos de Berazubi, así que ahora los tolosarras intentarán hacer lo propio.

No será fácil. El Lagun es un equipo diseñado para subir a Segunda B (el año pasado jugó el play off) y, aunque está llevando a cabo una temporada irregular, es un rival de cuidado, y más en su campo. Los urdiñas viajarán con bajas importantes. A las de Endika y Vecino, se suman las de Zumeta, Reno y Johan, aunque el cuerpo técnico recupera a Urcelai. El último partido del año no dejó un buen recuerdo. El Tolosa pudo empatar en Balmaseda, pero los vizcaínos lograron el tanto casi al final en una jugada sin aparente peligro. Fue un partido de 'toma y daca', que al final se llevaron los locales.

Otros partidos para hoy. 16:30, Liga Vasca Juvenil: Tolosa CF - Retuerto (Berazubi); 9:30, Infantil Copa Gipuzkoa: Tolosa CF - S. Tomas Lizeoa; 11.00, 1ª Cadete, ascenso: Tolosa CF - Real Sociedad; 12:45, Inf. Fem campeonato; Tolosa CF A - Zumaiako; 12.45, Inf. Fem campeonato: Tolosa CF B - Touring; 15.30 cadete honor: Tolosa CF - Añorga; 17-30 infantil honor: Tolosa CF - Hernani. Mañana, a las 11.00 1. Juvenil, ascenso; Tolosa CF - Ostadar.