Tolosa cerró el año 2016 con un índice de recogida selectiva del 71%

'¿Tienes buena mano?' Con esta pregunta han aparecido diseminadas por los suelos de la vía pública varias pegatinas con forma de mano. Ahora hemos sabido que formaban parte de una campaña para animar a la ciudadanía a seguir tomando parte activa en el reciclaje de residuos. Los datos que se acaban de dar a conocer, en este sentido, son positivos, y la campaña trata de incentivar a la población para que siga manteniendo y mejorando el alto nivel de recogida selectiva con el que se ha cerrado el año.

DATO Y CIFRAS 7,2% es el porcentaje de materia no orgánica que todavía se recoje de los contenedores marrones. Son materiales no reciclables. Bolsas orgánicas. Son gratuitas y muchos nos las usan. El Ayuntamiento gasta 60.000 euros anuales en su compra. Mal uso del rechazo En el último año, dentro de los contenedores grises de rechazo, sólo un 45,1% era material propio de rechazo. Había un 21% de materia orgánica, un 3% de vidrio, un 11% de papel y cartón, un 12,4% de envases ligeros, y un 7,5 de material especial o peligroso . Cantidad de basura. En Tolosa generamos una media de un kilo de residuos por día y habitante. En 2016 se han recogido 6.876.762 kilos de resiudos en la población. Indice de recogida selectiva. El porcentaje ha sido del 71,16%. Encuesta por Internet. Se ha puesto en marcha una encuesta por Internet, donde se formulan algunas cuestiones sobre el reciclaje. A las personas acertantes se les regalará una pulsera. Se puede rellenar la encuesta en la sección 'Tienes buena mano' de la página web del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, junto con el Centro Medioambiental de Tolosa, ha puesto en marcha esta campaña, que también pretende corregir las deficiencias más comunes detectadas en la caracterización.

La media de la recogida selectiva de residuos, de enero a noviembre de 2016, se ha mantenido por encima del 70 %. En concreto, ha sido del 71,16 %. «Los datos que nos ha dejado el año 2016 son realmente buenos». Patxi Amantegi, concejal del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tolosa, quiere felicitar a la ciudadanía tolosarra por su «excelente respuesta». El concejal valora la eficacia del nuevo sistema implantado a comienzos de 2016. «Con la modificación del sistema no se ha reducido el nivel de clasificación, y hemos ganado en comodidad, en la limpieza del pueblo, así como en el aspecto económico», opina el teniente alcalde.

Hasta diciembre, se han recogido 6.876.762 kilos de residuos en Tolosa. Generamos una media de un kilo de residuos por día y habitante. Amantegi pide extremar este buen criterio selectivo al llegar fechas señaladas como las fiestas o las navidades. «Generalmente, durante estas fechas aumenta la generación de residuos y baja la recogida selectiva. Debemos evitarlo y poner énfasis en la buena clasificación. Debemos mostrar que tenemos buena mano y atención», indica Patxi Amantegi.

Análisis por contenedores

Por otro lado, la Mancomunidad de Tolosaldea ha realizado un estudio de caracterización de los residuos. Este estudio ha analizado varios contenedores en las localidades que conforman la Mancomunidad, para saber cómo se clasifica o selecciona. Las conclusiones del informe son instrumentos para plantear mejoras en cada municipio.

Según este estudio, en el rechazo todavía se encuentran materiales que son reciclables. Aunque no son porcentajes muy importantes, los ayuntamientos no quieren perder material de semejante valor. En la materia orgánica, según el estudio, el porcentaje medio de impropios ha sido del 7,2 %. El concejal de Medio Ambiente reseña que el objetivo del Ayuntamiento de Tolosa es el de mantener dicho valor por debajo del 5 %. «Aunque hasta el momento no hemos tenido problemas en las plantas de compostaje, conviene recordar que no podemos echar plásticos al contenedor de materia orgánica, por tanto, las bolsas que se deben utilizar son las compostables», recuerda Amantegi, quien recuerda que el Ayuntamiento gasta anualmente 60.000 euros en comprar bolsas compostables. «Son gratuitas y no tiene sentido no utilizarlas. Es más, su uso facilita el proceso del compost». Se pueden conseguir en las máquinas expendedoras de la plaza de toros y de la casa de cultura.

Los residuos especiales se deben de llevar al punto verde (garbigune San Blas) y a la caseta de la calle Emeterio Arrese.

Aspectos de la campaña

Partiendo de los buenos datos registrados, la campaña promovida por el Ayuntamiento y el Centro Medio Ambiental ha consistido en la colocación de doscientas pegatinas en las calles de Tolosa. En dichas pegatinas aparece una mano con esta pregunta: ¿Tienes buena mano?.

En una segunda fase, se han fijado pegatinas en los contenedores. Aquí se introducen mensajes para corregir las deficiencias detectadas en la caracterización. Por ejemplo, en el contenedor marrón aparece la frase. '¡No utilizar bolsas de plástico, solamente materia orgánica!'

También se ha puesto en marcha una encuesta por Internet, con cuestiones directas sobre el reciclaje. A los que acierten se les regalará una pulsera. Se puede rellenar dicha encuesta en la sección 'Tienes buena mano' de la página web del Ayuntamiento