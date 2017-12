2017 un año anómalo para huertas y cultivos Primeras zizas de San Martín en la mesa de Loidi. / PABLO ALBERDI Último mercado del año con fuerte presencia de verdura de invierno, fruta de gran calidad y mucha tranquilidad en los pasillos PABLO ALBERDI TOLOSA. Domingo, 31 diciembre 2017, 00:21

Ha sido este un año cargado de peculiaridades, que podríamos catalogar como anómalo. Anómalo en lo meteorológico, con una media de temperaturas tan elevadas que no se recuerda en los escritos, y anómalo también en las cosechas, que influidas por esas elevadas temperaturas han sido extraordinarias en algunas especies y variedades, y muy malas o casi inexistentes en otras.

Especies de primavera como el guisante y el haba han dado una cosecha de libro. Entrada en producción en las fechas que se recogen en todos los escritos, y una duración de la misma perfectamente coincidente con lo esperado. Otros años de primaveras muy húmedas se suelen prolongar bastante hasta entrado el verano, apoyándose en las brumas y temperaturas frescas que suele haber. No así éste año de primavera cálida y seca.

El año de manzana y de fruta en general ha sido muy bueno. Coincidiendo con el ciclo bueno de la vecería del manzano, las condiciones de floración y fructificación fueron ideales. En primavera se sentaron las bases para una buena producción, y el verano transcurrió con aportes hídricos puntuales y muchas horas de sol. La cosecha, de gran calidad y muy, muy abundante.

La alubia ha sido otra de las hortalizas que se ha visto beneficiada por las altas temperaturas con un inicio algo temprano de la producción y con una cosecha a priori extremadamente abundante. Esta abundancia se vio truncada en parte por un final del período de crecimiento con mucha humedad y ausencia de sol, al inicio del otoño, que consiguió salvar el esperado viento sur que acabó llegando y consiguió secar las vainas y evitar las pérdidas que ya se presagiaban por roña. El producto al final, con la delicadeza acostumbrada, y con un extra de dulzor que agradecen los más exquisitos.

La cruz de las elevadas temperaturas las sufrió la presencia de micológicas en las mesas del mercado semanal -y durante todo el año-. Hubo algo de ziza de primavera, tarde, y unas pocas 'gibelurdinas' coincidiendo con el final de las zizas. Los hongos no hicieron acto de presencia hasta pleno otoño, coincidiendo con una semana de luna favorable y algunas precipitaciones. Apuntan los expertos más veteranos que no recuerdan un año peor en lo micológico, y guardan escritos desde hace más de 50. A buen seguro el año que viene no será mejor y muchos las esperaran con ansia. Ayer como sorpresa, vimos las primeras zizas de San Martín, que suponen un añadido a los níscalos y a la gamuza presentes en otras mesas. Decir para los más timoratos que son especies muy conocidas por los expertos, y que, incluso, son testadas en los platos de los recolectores.