Ayuntamiento y Tolosa&Co «reprueban» las pintadas en comercios

El Ayuntamiento de Tolosa, por unanimidad (PNV, EH Bildu, PSE), y la asociación de comerciantes Tolosa&Co, consensuaron ayer un comunicado en el que, textalmente, «reprueban firmemente» las pintadas en contra del 'consumo machista' que aparecieron ayer en los escaparates de cinco comercios de la villa. En este comunicado, los firmantes consideran que en el camino hacia la igualdad «existen otras vías para sacar a la luz el tema expresado en las pintadas sin perjuicio material para el comercio».

En opinión del Ayuntamiento y la asociación Tolosa&Co, el método utilizado no es es el más adecuado para el logro de los objetivos. «La libertad de expresión no justifica el ataque», dicen, al tiempo que ofrecen al comercio su apoyo y le invitan y animan a seguir trabajando. También aseguran que el sector del comercio «es uno de los motores del desarrollo económico del municipio y estas pintadas perjudican directamente al los y las comerciantes». Y concluye: «Este sector invierte mucho tiempo y esfuerzo en abastecerse, organizar la campaña y preparar los escaparates. Todo ello con el objeto de que la ciudadanía sienta la compra como una experiencia única».

Tolosa amaneció ayer con varias pintadas en las fachadas de cinco comercios del municipio en las que figuran las inscripciones en euskera: 'No somos muñecas', 'No al consumo machista', 'No a la lodifobia'... realizadas en color morado y firmadas por un logotipo feminista. El pasado mes de junio, la organización Ernai efectuó pintadas en las puertas de cinco sociedades gastronómicas de Tolosa, a las que acusaba de ser «machistas» por mantener la tradición de reservar la cocina para los hombres.