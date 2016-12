Box.A da rienda suelta a la creación

No existe motivo para aburrirse. No, por lo menos, para ellos. Hablamos de 'Make It', un taller de creación dirigido al público infantil y juvenil promovido por Mendu Astialdi Eskola y el colectivo de arte Box.A. Dirigido a la formación de los jóvenes haciendo uso de las habilidades plásticas de los mismos para desarrollar su capacidad de creación, el proyecto tiene como punto de partida una divertida combinación de nueve experiencias y artes plásticas, donde los participantes aprenden a ser los artistas de sus propias creaciones.

Desde el pasado lunes, cada uno de los nueve días que da forma a este novedoso taller que tiene lugar en San Esteban, esconde en su interior un nuevo material y técnica que descubrir. Comenzaron a realizar pequeños sellos de tampografía con diferentes formas y colores; el segundo día fue el turno de esculturas de madera donde han plasmado sentimientos y conceptos que ellos mismos escogieron, y desde entonces, explorarán también en el mundo de la serigrafía, estructuras de papel y celo, el alginato, stop-motion, la elaboración de papel o incluso intervenciones artísticas en espacios urbanos. «Realizaremos un diseño con tiza gruesa en el suelo de la Alhóndiga, la cual fotografiaremos desde la terraza del centro Uzturre, aprenderemos a hacer papel, realizaremos sus modelos con celo, grabaremos un pequeño vídeo con historias creadas con plastilina y cartulina, utilizaremos la pasta natural como el alginato para crear moldes y objetos, crearemos una ciudad de papel con edificios de ciudades importantes...», cuenta Ibai Luque, miembro de Box.A.

La organización y supervisión de este primer grupo que se ha creado en torno a Make It corre a cargo de Ibai Luque y Marta, Beñat y Ander, tres de los diez monitores de Mendu. «Surge de la necesidad de enseñar otra alternativa de ocio a los jóvenes basado en ofrecer técnicas que les ayuden a solucionar los problemas que les surja en el proceso, trabajar y conocer distintos materiales para que lo pongan en práctica en su día a día», explica Luque. «Desde el año 2013 en Mendu ofrecemos una formación no formal a grupos de tiempo libre, escuelas... y diseñamos y asesoramos la mejor formación, la más afectiva, relativa especialmente a los monitores», señalan los miembros de Mendu.

'Make It' surge como propuesta en la programación navideña de este año y en su puesta en marcha se ha dirigido al público infantil y juvenil, pero puede que en un futuro involucre también al público joven y adulto dado el «interés» que ha generado a lo largo de estas últimas semanas. «Hemos recibido muchas propuestas a través de Facebook e intentaremos hacer algo al respecto. No deja de ser un punto de partida».