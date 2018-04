El Regional recibirá al Axular en Harizti, mañana El Regional del Lazkao jugará en casa mañana por la tarde. / DV El martes se celebrará una asamblea extraordinaria por «la imperiosa necesidad de incorporar gente nueva a la directiva»Además del primer equipo lazkaotarra jugarán en casa esta semana los dos cadetes y el infantil de primera DV LAZKAO. Viernes, 13 abril 2018, 00:17

Tras el parón de Semana Santa, los aficionados lazkaotarras podrán volver a disfrutar de varios partidos de fútbol en Harizti Haundi durante el fin de semana. El primera regional, por ejemplo, recibirá en el campo lazkaotarra al Axular mañana, sábado, a partir de las 16.00h.

Pero antes de eso, a las 12.00h, el cadete de honor se enfrentará también en Harizti al Burumendi y el infantil de primera lo hará con el Beasain, a las 10.00h. Cerrarán la jornada las chicas del equipo juvenil de Goierri Gorri que se medirán al Zarautz a las 18.00h, esta vez en el campo lazkaotarra.

Pasado mañana, domingo, será el turno del cadete de primera, que recibirá en Harizti Haundi al Intxurre para disputar un partido de Copa a las 16.30h, y por la mañana, jugarán varios de los equipos de la escuela de fútbol lazkaotarra. A partir de las 9.45h, los chicos y chicas de primer y segundo año se enfrentarán a los jugadores de Tolosa.

Por otro lado, los chicos del juvenil de honor se desplazarán a Zumarraga mañana, sábado, para enfrentarse al Urola a partir de las 16.00h; los del juvenil de primera disputarán un partido de copa en Idiazabal mañana, a las 16.30h, y el infantil txiki se medirá al Aloña Mendi en Oñati, a las 11.30h. El equipo alevín de perfeccionamiento se medirá al Urnieta en Zizurkil, el domingo a las 12.30h.

Goierri Gorri

En cuanto al resto de equipos femeninos de Goierri Gorri, las chicas de liga vasca se enfrentarán al Mariño en Irún el domingo, a las 18.15h; el cadete de honor medirá al Anaitasuna en Azkoitia, también el domingo, a las 12.45h; y el alevín 'C' jugará en Lasarte contra el Ostadar, a las 12.45h. Mañana, sábado, el cadete de primera 'A' se desplazará a Donostia para disputar un partido de copa contra el Intxaurdi, a partir de las 10.30h, y el infantil 'A' lo hará a Usurbil, para jugar un partido de la fase de campeonas a las 10.20h.

Por último, en liga territorial femenina el Goierri Gorri se enfrentará al Axular en Altamira (Ordizia), mañana a las 17.30h; el cadete de primera 'B' se medirá al Sporting de Herrera en copa, también en Altamira, mañana a las 15.30h; y el infantil 'C' jugará en el campo ordiziarra contra el Intxaurdi, mañana a las 10.15h.

Asamblea extraordinaria

Desde la directiva de Lazkao KE, quieren convocar al colectivo de padres y socios del club a la asamblea extraordinaria que se celebrará el próximo martes, 17 de abril, a las 19.00h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El único tema a tratar será «la imperiosa necesidad de incorporar gente nueva al órgano de gestión del club: la Directiva».

Como se señala en la convocatoria, la gestión de club implica muchas tareas «que resultan mucho más llevaderas si se forma un buen grupo humano, potente en número y compromiso». La actual directiva se encuentra ante un final de ciclo; muchos de sus miembros ya no tienen hijos jugando en el club y necesitan pasar el testigo a otros padres cuyos hijos tengan recorrido en el LKE.

Por eso, el objetivo de la reunión será «captar al menos media docena de personas que entren a trabajar en la temporada 2018-19». Así, los directivos que más tiempo llevan en la gestión del LKE podrían liberarse en verano del 2019, tras haber formado a los recién incorporados.

Los responsables del LKE no se quieren plantear un escenario en el que no se incorpore a la directiva esa media docena de personas, pero si se diera el caso también quieren dejar claro que «la continuidad del Club en la temporada 2018-19 no estaría garantizada».