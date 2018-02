El Primera Regional del Danena se enfrenta mañana al Axular Isturin

El equipo de Primera Regional del Danena, tercero, en la fase de ascenso a Preferente, en el grupo II, se enfrenta mañana al Axular Isturin, a las 16.15 horas, en Elbarrena. En la pasada ganó por dos a uno al Gure Txokoa, a domicilio. El Primera Juvenil del Danena, segundo en la fase de ascenso a Juvenil de Honor, en el grupo II, se enfrenta mañana al Euskalduna SD A, a las 17.45 horas, en Ubitarte de Andoain. En la pasada ganó tres a uno al Aloña Mendi, en casa.

El Primera Cadete del Danena A, primero en la fase de ascenso a Cadete de Honor, en el grupo II, se enfrenta mañana al Aloña Mendi A, a las 11.15 horas, en Azkoagain de Oñati. En la anterior ganó por cinco a tres al Martutene A, en casa. El Danena B, en la Copa, en el grupo VII, se enfrenta mañana al Aizkorri Goierri A, a las once horas, en Alustiza de Segura. En la pasada empató a dos con el Intxurre, en casa. Y el Danena C, en la Copa en el grupo V, se enfrenta mañana al Santo Tomás Lizeoa A, a las doce horas, en Elbarrena. En la pasada perdió por ocho a uno con el Aizkorri Goierri B, a domicilio. En Infantil de Honor, en el grupo II, de la Copa se enfrenta mañana al Hernani, a las 18.30 horas, en Elbarrena, en la pasada perdió por tres a uno con el Urola, a domicilio. El Primera Infantil, en el grupo VI, descansa este fin de semana. En la pasada empató a uno con el Ostadar C, a domicilio.

El Infantil Txiki, en la fase clasificatoria, en el grupo III, se enfrenta mañana, a las diez, al, Urola, en Argixao de Zumarraga. En la pasada perdió por tres a cero con el Antiguoko, en casa. Y en alevines 2007, el domingo juegan a las diez y media de la mañana contra el Ordizia y en alevines 2006, a las doce, contra el Tolosa, ambos en Elbarrena.