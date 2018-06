Pilota, toka eta play-backa Anoetako Korputs jaietan Pilota txapelketako finalistak jasotako garaikurrekin. / ARGAZKIAK NÚÑEZ NÚÑEZ ANOETA. Sábado, 2 junio 2018, 00:28

Anoetako Korputs jaiak aurrea doaz giro onean. Atzo goizean pilota eskolako haurrek eta gaztetxoek herriko esku pilota txapelketako finalak jokatu zituzten, bakana zein binaka, aurrebenjaminetik infantil mailara arte. Amaieran, guztientzako sariak banatu zituzten.

Aldi berean jubilatuentzako toka txapelketa antolatu zen plazan. Hiru tiraden ondoren, emakumeetan Pakita Davila izan zen garaile, Arantxa Gorostidi bigarren eta Agustina Iruretagoiena hirugarren. Gizonezkoetan Santi Tejeriak irabazi zuen, Angel Brillo izan zen bigarren eta Antonio Iztueta hirugarren.

Gainera, arratsaldean, play-back emanaldia egin zen plazan. Plaza herritarrez bete zen gaztetxoen taldeek eskainitako dantzak ikusteko: Urrutitik kantu, Somebody like me, Musikaren doinua eta Aske matte abestien doinuekin, besteak beste. Talde guztien ikusleen txaloak jaso zituzten eta amaieran merienda izan zuten parte hartzaileentzako.

Mozorro egunean, haurrez eta gaztetxoez gain, arratsaldean heldu ugari ere animatu ziren etxean egindako mozorroekin jaian parte hartzera. Nekazariak, kupido, Ariana Granderen taldea, baita txu-txu trena sorgina eta guzti. Guraso elkarteak guztientzako txokolatada eskaini zuen eta iluntzean saiheski jatea izan zen plazan.

Gaurko egitaraua

Gaur larunbata gazteen eguna ospatuko da jaietan. Goiz guztian Kulki taldearen jolasak egongo dira plazan. 12:30ean buruhandi eta erraldoiek kalejira egingo dute plazaraino txistulariek lagunduta.

Arratsaldean, mus txapelketa antolatuko da Alkartasuna tabernan. Izena ematea doakoa izango da, 15:30etik aurrera, eta bikoteko kideetako bat gutxienez anoetarra izan beharko da. 17:30ean, lehengo igandean euriagatik bertan behera geratu zen zaldi-lasterketa egingo da Kiroldegi ondoan. Segidan, gazteen kalejira izango da eta 19:00etan sagardo dastatzea. Iluntzean herri afaria egingo da plazan. Kuadrilla bakoitzak bere platerak, mahai tresnak, edalontziak eta eskuzapiak eraman beharko ditu.

Jai batzordeak plastikozko eta paperezko materialak saihestea aholkatzen du, afarian ahalik eta zabor gutxien sortzeko. Ondoren, gazteen datza izango da plazan eta segidan Anita Parker eta Erokomeri taldeen kontzertua plazan, Orbinoxek lagunduta.