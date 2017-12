Pasaia a ojos de un beasaindarra, en la página de junio Viernes, 8 diciembre 2017, 00:50

Otra de las fotos del calendario también tiene protagonismo goierritarra, no por el paisaje, sino por la mirada del autor. Se trata de la fotografía que ilustrará el mes de junio, que ha sido captada por el beasaindarra Lázaro González en la puerto de Pasaia. Para el beasaindarra, Pasaia es un pueblo especialmente fotogénico. «Está lleno de rincones muy bonitos. A base de recorrer el pueblo, te encuentras 'txokos' para hacer fotos bonitas y pillar ángulos que pueden ser interesantes. Desde uno de ellos puedes ver, por ejemplo, cómo unas rocas asemejan ser un león con su cría. Produce ese efecto, aunque para verlos, hay que colaborar», manifiesta. Sus salidas a Pasaia se suceden en busca de escenas que no duda en inmortalizar con su cámara. «Suelo ir mucho. Pasaia me gusta y además, es un lugar en el que se puede aparcar y no te cobran por ello», comenta.

La escena que este beasaindarra captó con su cámara le sedujo desde el primer momento. Se trata de un remolcador de Facal que asiste a un mercante en su entrada al puerto. «Llama la atención que un barco pequeño lleve, con una cuerda, un carguero de treinta mil toneladas y 180 metros de eslora. Que un buque de ese tamaño flote ya es algo que impresiona y más cuando lo ves entrar por la bocana. Tienes la sensación de que no va a poder pasar por ahí. Es algo que hay que ver al menos una vez en la vida. Llama la atención. De hecho, la gente se para a mirar hasta que el barco entra en la bahía», explica.