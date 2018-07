Vuelve el gran prix de 'Humor amarillo' Una de las pruebas de habilidad celebradas el año pasado 'ping pong'. La inscripción está ya abierta para la segunda edición que tendrá lugar el día 23 en el parque de Oiangu EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Miércoles, 4 julio 2018, 00:20

Tras el éxito cosechado el año pasado en la que fue su primera edición vuelve 'Humor amarillo', iniciativa que tendrá lugar en la antesala del chupinazo del próximo día 24, es decir, la víspera, en el parque de Oiangu.

El año pasado, cuatro alumnos de segundo curso de LEIN; liderazgo, emprendedor e innovación (MU), encuadrados a su vez en la asociación estudiantil 'Asociación Junior Empresa Hiku' dos de Ordizia; Aritz Gartzia y Unai Korta, más Silvia Sánchez y Aitor Ochoa, a la hora llevar a la práctica los postulados que acompañan a la novedosa metodología de sus estudios universitarios, que reseñan que una de las principales herramientas del aprendizaje es el equipo, en el que, recoge el manual «se aprenden las habilidades y competencias del grado, mediante la práctica».

Del dicho al hecho, y las exigencias del guión obligaban a poner manos a la obra y a los alumnos a crear su propia empresa, en equipo, y bregar en el mundo real; clientes, proveedores, relación con la administración, en el más amplio sentido del término, etc, empeño en el que el profesor asume un papel más próximo al del 'coach', es decir, al de entrenador. Además, el objetivo como el de toda empresa, que dé beneficios, con los que costear, en lo posible, los viajes que el curso reclama afrontar a los alumnos.

Y en esta tesitura, a los cuatro protagonistas se les ocurría crear una empresa, centrada en ofrecer actividades dirigidas a dar respuesta al tiempo libre, de un público infantil y juvenil. Establecido el marco general, tocaba centrar el tiro. Tras varios tiras y aflojas, y consecuentes descartes, nadie dijo eureka, pero surgía como idea la posibilidad de reeditar la veterana serie televisiva 'Humor amarillo'. A partir de ahí tocaba organizar la cuestión y llevarla a la práctica.

Planteamiento empresarial, diseño del envite, presupuesto, subvenciones y ayudas, exposición de motivos, breve memoria, solicitud de permisos, compras, plan de comunicación, etc. Y así las cosas, el 8 de julio del año pasado, en el parque de Oiangu, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 130 jóvenes, chicos y chicas, prácticamente al 50%, distribuidos en equipos de 10 componentes, es decir 13 escuadras, afrontaron seis pruebas; zona de agua, obstáculos, puntería, etc, eso sí, con un receso al mediodía para sentarse a la mesa. Conclusión, éxito total.

Inmejorable balance que sirve en bandeja la segunda edición, que repite escenario pero cambia de día para pasar al próximo 23, lunes.

En esta ocasión el terceto promotor lo componen Unai Korta y Aritz García al que se suma el también ordiziarra, Alberto Martínez Zabala.

En marcha por un lado el procedimiento y planteamiento empresarial, solicitud de subvenciones (Orkli, Ampo), permisos (Ayuntamiento), compras, etc.

Y al compás, el lanzamiento de la convocatoria a la participación, vídeo promocional incluido, de nuevo por equipos de 10 componentes, que deberán completar el gran prix, que no responde a una modalidad o deporte en concreto sino a la participación en grupo en diferentes pruebas. Envite en el que cuenta, a nivel particular o personal, la movilidad o psicomotricidad, la capacidad mental, la habilidad, la precisión, etc, que este año incluye siete áreas de competición y 15 pruebas: zona de agua; 3 pruebas. Prueba de velocidad (única). Pruebas por equipos (8). Obstáculos (circuito). Puntería (3 pruebas). Fuerza (dos) y 'gune narratsa' (3 pruebas).

El precio de inscripción por persona, que incluye la comida, es de 15 euros. Inscripciones a formalizar llamando al telf. 622871852.