Urrup lanzará el chupinazo festivo El alcalde y demás miembros del Consistorio junto a representantes de las entidades populares. / MARIN El grupo de teatro ordiziarra celebra este año su 25 aniversario DV ORDIZIA. Sábado, 15 julio 2017, 00:35

El alcalde de la localidad, José Miguel Santamaría, la concejala de Fiestas, Arantxa Fernández, el edil José Ignacio Iturrioz y representantes de las entidades organizadoras de las actividades recogidas en el programa festivo (ya en los buzones de los ordiziarras) presentaban ayer las fiestas de Santa Ana que, a efectos prácticos, al menos así lo recoge la programación, echan a andar hoy sábado.

Programa que por lo que respecta al chupinazo del día 24, será el grupo de teatro ordiziarra Urrup, en su 25 aniversario, el encargado de lanzarlo.

A los numerosos actos tradicionales, apuntó, José Miguel Santamaría, se suman varias novedades y se mantienen algunas de las incorporadas el año pasado. Los responsables municipales volvieron a destacar el trabajo realizado con representantes de las cuadrillas para mejorar su implicación.

Entre las novedades, Santamaría destacó la incorporación de un espectáculo de teatro y música la propia noche del día 24, tras la tamborrada, cubriendo, de esta manera, dijo, un vacío en la programación. Actividad patrocinada por el gremio de hostelería que llega con el nombre 'Psychoclown'.

El día 25 se suma al alarde de gigantes la comparsa de SantVicenç de Montalt, con lo que devuelve la visita realizada por la de Ordizia a la localidad catalana.

El apartado musical será variado. El día 25 acoge, como novedad, la actuación del grupo Medianoche, trío eibartarra que interpreta música sudamericana, y el 27 por la noche actuará en la Plaza, Serafín Zubiri, mientras se mantiene a la misma hora en la plaza Garagartza la verbena del día de los casados con la orquesta Azabache.

De nuevo los más jóvenes pueden elegir la música que quieren cantar y bailar en la disco-parranda de las noches del 25 y del 27 a través de la web www.kpk.eus, que se estrenó, con éxito, el año pasado.

Los responsables municipales insistieron en la importancia de disfrutar de las fiestas desde el respeto. De este modo, el área de Igualdad vuelve a activar la campaña dirigida a vivir las fiestas sin agresiones sexistas. Con mensajes claros y simples, como 'Ez da ez, Ez pasa eta ez onartu' (No es no, no te pases y no lo aceptes) para llamar la atención y descartar cualquier actitud irrespetuosa.

Así, el día 25 se colocará una zona informativa en la Arboleda, en una jaima. Hasta la fecha se han repartido pegatinas con mensajes claros, se pondrán también carteles, se llevó, previamente, la guía 'Beldur Barik' a los centros escolares y hay tarjetas informativas con los teléfonos de emergencia. Todo este material se ha repartido, a su vez, entre las cuadrillas y estará en bares y comercios.

Otra de las novedades es el vídeo que se ha elaborado con la participación de numerosas personas y agentes locales para difundir el compromiso y el mensaje contra las agresiones sexistas. Está ya preparado para su difusión a través de las redes al objeto de que llegue lo más lejos posible.

Las reuniones con las cuadrillas han servido también para recibir sus aportaciones, dar a conocer la nueva fórmula para la percepción de las subvenciones para el pago de las txarangas, refrescar las normas de comportamiento en general y de la matutina en particular y adelantarles que las actividades del programa contra las adicciones se darán a conocer, a toda la ciudadanía, la semana próxima.

Se recordó en estas reuniones, enfatizó el alcalde, que hay personas que deben trabajar para que otros puedan disfrutar y que hay que velar por la limpieza de las calles y jardines, de los edificios y viviendas y del río, en definitiva, de todo cuanto nos rodea.

«Hace un año hablamos y llegamos a acuerdos para mejorar la convivencia, tratando sobre cuestiones que comprendían perfectamente que había que reconducir, como el volumen del sonido, el uso de vehículos y la convivencia desde el respeto». Respeto por ejemplo a la carrera ciclista, a la velada de boxeo y a otros eventos que estaban sufriendo por el comportamiento de algunas personas.

Además, se llevó a cabo un sorteo para que la ocupación de espacios en el entorno de la Avenida por parte de las cuadrillas la noche de la matutina fuese más ordenada. La gente joven ya no tuvo que estar horas reservando un sitio. La experiencia fue muy buena, experiencia que volvemos a incorporar.

El alcalde recordó que la balconada de la Casa Consistorial se volverá a abrir para que las personas que lo soliciten puedan ver desde ahí la tamborrada, que las barracas repiten ubicación en el paseo Bizkaia, al igual que la Momumental, en la plaza Idoiaga.

Del 24 de julio al 7 de agosto la web municipal dispondrá una encuesta para recoger la opinión de la población sobre las fiestas.