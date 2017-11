Tolosa, un mundo de 'art toy' Artistas y organizadores de las exposiciones, en la inauguración del viernes en Aranburu. Tres espacios expositivos del municipio invitan a conocer el mundo de los juguetes de autor con piezas de todo el mundo ELENE ARANDIA TOLOSA. Domingo, 5 noviembre 2017, 08:16

Juguetes pensados para no jugar. O sí. El mundo del diseño y el arte asiste desde hace algo más de dos décadas a un fenómeno con multitud de adeptos en todo el mundo. El 'art toy' -o juguetes de autor- era un universo a explorar para la localidad, pero se ha lanzado a conocerlo abriendo tres espacios expositivos dedicados copiosamente a estas obras artísticas.

Figuras de infinitos tamaños, formas, colores y materiales, se tratan de unas creaciones que, aunque sus diseños están inspirados en juguetes, no van dirigidos al público infantil, sino a adultos, la mayoría interesados en el arte y el coleccionismo. Cuentan desde el colectivo Art Toy Gama, un equipo profesional artístico e internacional que representa a diferentes tendencias contemporáneas dentro de este mundo, que estas características piezas forman parte de una «sociedad hipervisual, dominada por el mundo de la imagen, con un lenguaje propio, el de la fotografía, enriquecida en su propia historia».

Art toys. Conocidos también como juguetes de diseñador, es el motivo que unirá tres espacios expositivos del municipio en diferentes exposiciones el Topic, el palacio Aranburu y GKo Gallery, además de Tabakalera. Cuándo y dónde La exposición del Topic permanecerá abierta hasta el 4 de marzo de 2018; la muestra de Aranburu hasta el 9 de diciembre; y la de GKo Gallery hasta el 30 de diciembre.

De esta manera, el art toy «pretende», cuentan desde el Topic, «provocar una reacción crítica» en el público adulto, no «estimular un proceso de aprendizaje como el juguete». Organizadores de la muestra señalan que el universo 'art toy', «más allá de su apariencia ligera, deseable e incluso inocente de juguete, responde a una creación artística contemporánea y vanguardista que pretende desafiar al espectador con lo que parece ser y no es».

En total, son cuatro focos dedicados a este tipo de arte, tres de ellos en el municipio. 'More Than Dis (Play)', la exposición principal del Topic llega de la mano del colectivo Art Toy Gama con el comisariado externo de Fran Picazo para el montaje de la exposición, y permanecerá abierta hasta el 4 de marzo del próximo año.

Las obras -son más de cien entre 'art toys' y fotografías, de estilos y tendencias muy diferentes- han sido realizadas por 59 artistas provenientes de 17 países: Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Perú, Polonia, Rusia y Singapur. Además de este espacio expositivo, el Topic cuenta en su ambigú con varias fotografías artísticas e infografías, y es que los aficionados y coleccionistas de este mundo realizan fotografías de sus juguetes artísticos, integrándolos en escenas originales.

Esta muestra se complementa con otras tres exposiciones que están organizadas y comisariadas por el Colectivo Art Toy Gama, bajo la coordinación de la creativa y artista Cristina A. del Chicca (Art Toy Maison), GKo Gallery, Art Toy Gama, colectivo artístico vinculado al movimiento o tendencia artística basada en estas piezas, y Cifra Impar.

Dos de ellas convergen en Tolosa, concretamente en el palacio Aranburu y en GKo Gallery de la calle Mayor, donde se han colocado varias piezas. La última está abierta en el espacio Kutxa Kultur de Tabakalera de Donostia durante un mes, bajo el nombre 'Como te lo cuento. Una forma diferente de contar. Otra manera de jugar'.

Cada muestra tiene su título y explicación. 'El Movimiento artístico de los Art Toys. Interiorizando Art Toys' es el nombre que ha tomado la exposición de Aranburu, convertido en un espacio expositivo fuera de lo que es un «contexto expositivo en sentido estricto», con la creación de distintos ambientes, donde se dan la mano el arte y la decoración. Las salas, divididas en colores y motivos varios se abren en una de ellas a una gran explosión de colores que a través de los cuadros, dibujos o «cómics abstractos» del artista Judas Arrieta se unen el mundo occidental y oriental que refleja el espíritu de varias generaciones criadas con la televisión, los comics e internet.

Por último, la muestra de GKo Gallery, inaugurada a última hora de ayer sábado, se titula 'Te derribaremos y nos perdonarás', donde existe una historia compartida por todos los artistas: la mitología «en un sentido amplio de cada país, de cada lugar, la madera y la estética del juguete...». En este caso, para los artistas que construyen sus juguetes de arte a partir de su propia visión, la madera ha sido un elemento esencial y la muestra hace un guiño a los juguetes tradicionales.

Los 'toys', que es como los llaman sus creadores, no son piezas creadas exclusivamente para coleccionarse, para ser observadas o embellecer el lugar donde se sitúen, «refleja la mirada del artista como forma de expresión y busca acercarse al espectador buscando su participación». Con motivo de la exposición del Topic, Arrieta ofreció un novedoso taller infantil en el centro, quien también ha dejado su huella en estas exposiciones. «Los juguetes son para jugar y, sin embargo, se exponen como si fueran obras de arte. Lo que queremos plantear es que el toy, al ponerlo en un pedestal no se convierte en una obra intocable. La idea se basa en esa dualidad, y por ello, este taller invita a los niños a hacer todo lo contrario: a tocar y experimentar con esta pieza. Se dice que uno no envejece porque no juega con muñecos, sino porque deja de jugar con muñecos. Y muchas veces, los espacios nos limitan sobre cómo debemos actuar, por ejemplo, con las obras de arte», señala Arrieta.