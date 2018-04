Seve Iglesias expone en Altarte Seve Iglesias (Villabona) autor autodidacta con una larga trayectoria en torno al dibujo y la pintura. / MARIN Presenta una veintena de obras, paisajes y bodegones DV ORDIZIA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:18

La agenda de exposiciones de la sociedad Altarte, de Altamira, sigue atendiendo a los compromiso adquiridos para este ejercicio y da la bienvenida a Seve Iglesias (Villabona) que presenta una veintena de cuadros, la mayoría realizados en los años 2016 y 2017, si bien incluye uno de 1999 a modo de referencia.

Con habilidad natural a la hora de afrontar la lámina, y pasión desde niño por los lápices de colores, su evolución y aprendizaje es el que surge de su constancia y de un proceso natural en el que es, a la vez, profesor y alumno, es decir, un autodidacta en esencia.

Reconoce que le hubiera gustado, en aquellos primeros años, poder haber hecho un curso, haber ido a clases de pintura y dibujo pero no pudo ser. En contraposición da valor, y mucho, a todas aquellas horas, días y años de 'machaque' con el lápiz. «Es la base», subraya. Con muchísima obra al grafito y carboncillo, considera que no falta quien considera esta técnica, en blanco y negro, como un arte menor. «Nada de eso» subraya.

Y a partir de ahí y con sólidos mimbres y fundamentos técnicos, salto al color para, con minuciosa precisión y detalle, seguir en la misma línea; reproducir, sin margen a la improvisación ni aportación personal alguna, la estampa paisajística elegida. «En mis cuadros me gusta ser fiel a lo que veo» afirma.

Y desde esa misma perspectiva, en el retrato, otro de sus grandes temas, que además se le da bien, no hay concesión alguna al personaje.

Tras una larga trayectoria dentro del mundo figurativo, cantos de sirena, algún comentario crítico, etc, le impulsaron a experimentar al otro lado de la dimensión plástica, allí donde no hay referencias reconocibles a plasmar. Pronto descubrió que no era su sitio por lo que volvía al reencuentro con sus paisajes próximos y con el retrato. «Es el doble ámbito en el que me siento a gusto y en el que disfruto, en concreto con el retrato por su dificultad» dice.

Y de toda esa trayectoria vital ha elegido una veintena de obras, curiosamente, por no decir en exclusiva, paisajes. Rincones, entre los que incide como estímulo y reto a inmortalizar, la barandilla de La Concha.

Seve Iglesias reconoce que es un apasionado de Donostia, localidad muy próxima a su Villabona natal que considera todo un estímulo y un semillero inacabable de opciones y propuestas a trasladar al soporte. Un gran catálogo de recursos temáticos que explota al máximo.

Reproducción de lugares, sitios o iconos mágicos que lleva a cabo con meticulosidad y precisión. Obras que cuando cree concluidas, mira y remira por si faltara algo, hasta que despacha la cuestión con un 'ya está'.

«Es un momento muy satisfactorio», enfatiza.

Propuesta artísticas cromáticas que inmortaliza, sin mayor preferencia sobre, madera, lienzo o cartón. «El soporte insiste, no tiene mayor importancia».

Durante tiempo al óleo, entre otras ventajas por su testura, pero posteriormente rendido a las ventajas y práxis que brinda el acrílico. Pigmento que aplica con pincel (no le convence la espátula), que en algunos casos, en busca de esa minuciosidad y detalle, ha confeccionado, con sus propias manos, para la ocasión.

Reconoce que le gusta exponer porque una exposición es el terreno propicio y abonado para hablar de lo que más le gusta; la pintura en toda su extensión; de lo divino y de lo humano que le envuelve.

«Hace unos meses 'descubri' la acuarela de la que en muy poco tiempo he pintado cerca de 50 cuadros. La aguada me ha supuesto tanto un estímulo como un reto» concluye.