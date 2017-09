Sensacional debut de Lide Erbina con la selección española de rugby a siete Lide Erbina en Vichy (Francia). ORDIZIA. Martes, 19 septiembre 2017, 00:09

Aunque su primera opción deportiva no fue el rugby, en los escasos dos años que lleva enrolada en el Orkli Ordizia, Lide Erbina, dotada para la actividad deportiva y en el mundo del rugby, en especial para el seven, era reclutada la semana pasada para formar parte, por primera vez, de una convocatoria de la selección española, en concreto de la sub18, de rugby a siete, preselección que superaba para formar parte del combinado que ha disputado este fin de semana en Vichy (Francia) la primera fase del Campeonato de Europa de la categoría. Pero no sólo eso porque si llegar hasta ahí supone todo un éxito, la cuestión va más allá dado que Lide ha jugado todos los partidos como titular y además sumado puntos.

En el primer encuentro, pese a comenzar ganando, las leonas perdían 5-7 contra Portugal, derrota que volvieron a cosechar frente a Holanda y Canadá. La segunda jornada resultaba bien distinta ya que en primer lugar España se imponía a Rusia; 0-10, con un primer ensayo de Lide Erbina. A continuación, el combinado se medía al de Italia al que vencía; 5-19, primer ensayo más transformación de Lide Erbina. En el cómputo final, noveno puesto del torneo y séptimo de Europa para la selección española, y un debut más que prometedor para la ordiziarra.

Baloncesto

El cadete masculino de rendimiento estrenó la temporada con victoria ante el Easo. Una victoria que resultó muy trabajada en un partido marcado por la tensión y la concentración demostradas por nuestros chicos. El encuentro estuvo muy igualado, hasta el punto que el primer y segundo cuartos terminaron con empate en guarismos; a 18 el primero y a 32 el segundo.

El tercer cuarto continuó por la misma senda y ninguno de los dos conjuntos terminaba de imponerse en la cancha, en un encuentro que estaba siendo vibrante para la grada. A la conclusión del mismo el Easo mandaba en el luminoso por un solo punto 45 a 44. El cuarto y último periodo estuvo bien jugado por los ordiziarras, quienes a falta de menos de un minuto veían como su ventaja de hasta cinco puntos se transformaba en un empate merced a un triple y una canasta de dos.

Al final del encuentro, los urdiñas, tras un par de buenas defensas y el acierto del lanzamiento de tres puntos, consiguieron alzarse con el primer triunfo de la temporada por 65 a 69.