Un fin de semana de celebraciones Mari Carme y Juanito recibiendo el Zozomikote. El viernes se homenajeó a los fundadores de ikastola Jakintza. / MARIN ORDIZIA. Domingo, 4 febrero 2018, 00:44

Primeros días de febrero a los que les acompañan fiestas de arraigo popular, fechas a las que el calendario lunar, tan móvil como caprichoso ha querido reunir y sumar la fiesta de caldereros, vanguardia del carnaval. Celebración de la 'troupe' zíngara, que en Ordizia enfila ya su centenario, y que ayer, en esta renovada etapa se vio acompañada de días de crudo invierno a los que, las ganas, sencillamente, le plantaron cara.

Al mediodía, y a pesar de que la lluvia apenas cedió, los más pequeños completaron un semipaseillo, por las calles céntricas y le pusieron el colofón a la fiesta en la Plaza, más animada que nunca y con buen número de padres ataviados como los personajes de la comitiva nómada, artesanos de la 'componenda' de utensilios de metal.

Todo un éxito de la comparsa infantil, que como tal y con personalidad propia surgía hace ahora cuatro años, al abrigo de la nueva etapa, singular, sin duda alguna en Gipuzkoa, en torno a la historia del malvado Zozomikote. Relato de éxito entre la gente menuda, y fiesta que se convierte en inmejorable forja y cantera de la comparsa de Caldereros. Mediodía al que no faltaron, metálicos donde los haya, la Rondalla Laguntasuna, Umore Ona, y el tándem, Antxon Imaz y José Ignacio Iturrioz.

Por la tarde, tanda para los mayores a los que no sólo no les arrugó el frío ni la lluvia, sino que, dado que no arreciaba, la 'troupe' húngara optaba por dar la vuelta a la calle Santa María antes de ir a la Plaza.

Veinte aniversario de la recuperación en 1998 de la popular fiesta que asistió, como novedad, a la entrega por parte de la comisión organizadora del 'Zozomikote de oro' con el que agradecer a aquellas personas, entidades, instituciones, etc, que se hayan destacado por su apoyo a la fiesta. Galardón que recaía en el matrimonio formado por Juanito Aierbe y Mari Carmen González, que no sólo no han faltado a la cita sino a la que han empujado desde hace dos décadas.

Y de la misma manera, el viernes, a última hora de la tarde, en el salón de plenos, la ikastola Jakintza, que asiste a lo largo de este curso a la celebración de su 50 aniversario, homenajeaba a sus fundadores: José Ramón Gaztañaga (representado por su viuda Asun Barandiaran), Mikel Arrese, Joseba Lasa (Juani Otegi), Alejandro Ormazabal, Juan Antonio Galparsoro, Juanita Lasa, Xeber Lonbide (Xabier Lonbide), Pedro Sukia (Klara Mendizabal) y como primeros profesores, a Rosarito Lasa y Mari Karmen Oiarbide. Un sencillo pero cálido reconocimiento, en el que entre otros obsequios recibieron la publicación conmemorativa 'Itzaletik argira 50 urte dira' acto que a su vez sirvió para presentar la canción que para la ocasión ha compuesto Aitor Furundarena.