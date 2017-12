Regresa la campaña 'Saski solidarioa' Representantes del Consistorio, Cáritas y de los centros escolares, en la llamada a la ciudadanía. / MARIN La recogida de productos de primera necesidad tendrá lugar hasta el día 16 en Zuhaizti y Garagune DV ORDIZIA. Viernes, 8 diciembre 2017, 00:56

Como viene ocurriendo desde hace 5 años (diciembre del 2012), promovido por los departamentos municipales de Cultura y Bienestar Social, como actividad enmarcada dentro del proyecto 'Ordizia Ciudad Educadora' el centro social Zuhaizti (Hogar), Urdaneta-Oianguren ikastetxea, Jakintza ikastola, y la Fundación Goyeneche, a través del Garagune de la localidad vuelven a emplazar a los ordiziarras a participar en la campaña 'Saski solidarioa' destinada a la recogida de alimentos, y demás artículos de primera necesidad para distribuir, a través de Cáritas, entre las personas más necesitadas del municipio.

Un año más, los promotores de esta iniciativa se daban cita en Barrena para apelar a la solidaridad de la ciudadanía.

Por parte de Cáritas, termómetro de la situación por su contacto directo con esta problemática y vivencia a pie de asfalto, José Manuel Otegi y Maite Iraeta pusieron el énfasis en la importancia de esta recogida, que dijeron, les sirve para atender a las peticiones que les llegan, hasta el verano, a partir de ahí, el resto del año lo intentan completar con recursos propios.

Y si importante es disponer con qué atender a las peticiones que Cáritas recibe, no menos, apuntó Otegi, es trasladar a las nuevas generaciones, a través de los centros escolares de Urdaneta y Jakintza, la realidad, no excesivamente visible, de esta problemática, mediante la puntual campaña de sensibilización, destinada a llamar la atención de los escolares sobre el mundo que nos rodea, en el que la mayoría de nosotros tenemos cosas hasta de sobra, mientras que otras personas carecen de lo más mínimo.

Sensibilización a la que, esta vez, le acompañaba, un mensaje de reclamo y llamada de atención en busca de nueva sabia que ponga la vista y opte por el relevo generacional al frente de Cáritas.

Maite Iraeta insistió en que esta organización no gubernamental perteneciente a la Iglesia, se ocupa de aspectos y ámbitos que superan las de atender las necesidades básicas; alimentación, higiene, etc. como por ejemplo, encauzar la obtención de la documentación a personas en situación ilegal, etc. Ayuda, en este sentido, muy centrada en la población migrante, que en especial y dadas las circunstancias, reclama, a su vez, cunas y coches de niños. Y de la misma manera, bicis, patinetes, etc.

Apoyo de Cáritas que no olvida tampoco un esfuerzo por hacer frente a gastos básicos, como colaborar en el pago del alquiler de la vivienda, incluso del recibo de la luz y gas, etc. Apartado económico en el que este año Cáritas invertirá alrededor de 30.000 euros.

Entidad solidaria, que un año más, desde la pastoral carcelaria, no olvida tampoco a las personas privadas de libertad para quienes va a llevar a cabo una cuestión específica, durante las misas del próximo fin de semana; 16 y 17 de diciembre, 'Campaña de Navidad Martutene 2017' en la que solicita, en especial, ropa interior nueva (hombre, mujer), chancletas de baño, zapatillas deportivas, calcetines, bolígrafos de plástico, tabaco, mecheros, pilas, sobre y sellos, etc.

Volviendo a la recogida de productos básicos de la campaña 'Saski Solidarioa', si bien cada centro lleva su dinámica, para la población en general, la recogida tanto en el Hogar como en el Garagune concluirá el próximo sábado 16.