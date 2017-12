Reencuentro con la sociedad Ortzadar Miembros de la sociedad fotográfica Ortzadar que concurren en la muestra colectiva de Barrena. / MARIN Nueve miembros de la entidad fotográfica vuelven a la cita de fin de año con los ordiziarras DV ORDIZIA. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:39

La sala de exposiciones del palacio Barrena presenta la octava muestra fotográfica 'Ortzadar Ordizia' que permanecerá abierta hasta el 4 de enero.

En esta ocasión concurren en la muestra colectiva obras de los socios de la entidad; Amaia Oar-Arteta, Angel Fernández 'Sakatxa', Carlos Iraeta, Francisco Albarrán, Iñaki Hidalgo, José Ignacio Rodríguez, Joxemi Romero, Miguel Cavero, y Fran Pedrouso.

Colección que al objeto de contextualizar, sus autores presentan, de nuevo, acompañada de diferentes citas, que constan en el tríptico de presentación de la muestra, entre ellas, reseñan cuando en una entrevista le preguntaron cómo se podía reconocer una buena toma, Marianne Breslauer (Berlín, 1909-Zúrich, 2001) respondió inmediatamente y sin dudar.

«Se reconoce porque en una exposición no se pasa de largo delante de ella, porque uno se ve atraído por una página en una revista o se olvida de seguir ojeando en un libro. No son decisivos ni la técnica perfecta, ni tampoco que se trate de un tema extraordinario, lo que cuenta es la fuerza de la imagen, la expresión, el secreto del momento capturado. Lo que me interesaba era la realidad, más precisamente, la realidad que carece de importancia, la realidad que la mayoría de la gente pasa por alto».

De Ernst Haas (Viena, 1921-Nueva York, 1986) recuperan la máxima en la que señala que «el único secreto para hacer buenas fotos es no perder la curiosidad ni creer que se ha alcanzado un objetivo, se trata de seguir buscando».

De Berenice Abbott (Springfield 1898-Monson 1991) reproducen la alusión de que «la fotografía es el medio adecuado para recrear el ahora, el mundo vivo de nuestros días». Estas y algunas frases más sirven de introducción y nos acercan a las fotografías de la exposición de Ortzadar Argazki Elkartea que vuelve fiel a su cita con los ordiziarras al final del año.

La muestra reúne 27 fotografías de estos 9 socios que con sus miradas nos transmiten, a través de las imágenes, una forma muy personal de captar paisajes, miradas, objetos, instantes, que ofrecen y reflejan sensaciones y emociones únicas.

El tema de trabajo, una vez más ha sido libre, y ya se sabe que jugando en casa y ante el público ordiziarra, la ocasión reclama presentar lo mejor de lo mejor, o al menos, la instantánea que más le convence al propio autor.

Aitzol Arruabarrena, presidente de Ortzadar reseña que «la exposición de Ordizia. Esta cita anual es la más representativa y personal del trabajo de cada uno de los socios que concurre. Una colección, en este sentido, en la que cada uno presenta 'su foto', en la que define su estilo, sus preferencias temáticas, su visión de la instantánea, etc. El factor local tiene su importancia».

Exposición enlace, despedida del 2017 bienvenida al nuevo ejercicio, curso que Ortzadar afronta con especial ambición porque Ordizia asiste a un año especial con la celebración de su 750 aniversario.

A la vuelta de la esquina, apunta Aitzol Arruabarrena volvemos con la convocatoria del séptimo concurso nacional de fotografía Nicolás Lekuona. «Un certamen asentado, de nivel, con el que queremos dar un pasito adelante».

Y cara al 750 aniversario de la villa, participamos con una exposición de retrofotografía, en la que llevamos mucho tiempo trabajando. Y a partir de ahí volvemos con cursos, con las reuniones de todos los martes, a las 19.00, por supuesto abiertas, en las que hablar de tantos temas que surgen en torno a la fotografía, compartir experiencias, organizar talleres, salidas, etc. Y al final del año, por supuesto, con el reencuentro con los ordiziarras.