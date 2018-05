Primer paso en la renovación de Majori Goizane Álvarez, Denis Itxaso y alcalde, José Miguel Santamaría. / MARIN La Diputación y el Ayuntamiento firman un convenio por el que el ente foral aporta de salida 395.000 euros DV ORDIZIA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:21

A mediados del pasado mes de febrero, el equipo de gobierno municipal presentaba, públicamente, su propuesta de presupuesto para el presente ejercicio 2018, que al día de la fecha no ha tenido mayor fortuna.

Propósito en el que, por lo que al capítulo de inversiones se refiere, la gran apuesta presupuestaria se la llevaba el polideportivo Majori, para el que el equipo de gobierno establecía un desembolso de tres millones de euros con los que afrontar la primera fase de modernización de las instalaciones (a ejecutar en dos años). Ámbito deportivo, respecto al que, en partida diferente, proponía destinar 295.000 euros más, dirigidos a la renovación del marcador del Beti Alai, la sauna de Majori y la hierba del anexo.

Pues bien a media mañana de ayer, en el salón de plenos, el diputado foral de Cultura y Deportes, Denis Itxaso, y el alcalde de la localidad, José Miguel Santamaría, firmaban un convenio que hará posible avanzar hacia la renovación de la zona deportiva de Majori. Mediante este acuerdo, la Diputación realizará una aportación de 395.000 euros.

El máximo edil municipal recordó que durante los últimos dos años se han dado pasos para identificar y satisfacer las necesidades de renovación y reorganización de las infraestructuras deportivas de la localidad. Un propósito que echó a andar en el 2016 con la concurrencia y participación de los trabajadores del propio polideportivo que a continuación se enriqueció con las propuestas de usuarios, abonados y clubes deportivos. Dinámica que dio paso a la constitución de la 'Mesa de Infraestructuras Deportivas' que fue la que estableció las líneas maestras de este gran proyecto.

En la comparecencia de ayer, el alcalde expuso que el Ayuntamiento mantenía como objetivo aprovechar la convocatoria de la Diputación Foral de Gipuzkoa para acogerse al Plan de Equipamientos Deportivos 2017-2020. En este sentido recordó que «elaboramos y acordamos, inicialmente, no sin dificultades, el proyecto básico para acondicionar el cubo de Majori para entrar en plazos. La pasada legislatura, el Ayuntamiento no concurrió al plan de ayudas por lo que no podíamos dejar pasar, ahora esta ocasión, puesto que el plan 2017-2020 abre el camino para las ayudas forales de éste y de los años venideros».

Reflexión global

Inicialmente, expuso, «la idea se centró, exclusivamente, en acondicionar el cubo. Sin embargo, al inicio del proceso surgieron dudas, compartidas con la oposición, sobre la afección que pudiera suponer ese acondicionamiento sobre las necesarias futuras actuaciones de renovación en el polideportivo. Se consideró recomendable, de manera consensuada con las demás fuerzas políticas, realizar una reflexión global sobre las necesidades y posibilidades de mejora de todo el complejo deportivo».

El proyecto resultante enfatizó «propone el acondicionamiento y renovación de toda la zona denominada 'seca' del polideportivo (todo lo que no son piscinas). Establece también el diseño de los accesos y recorridos internos de modo que se pueda acometer la futura renovación de la zona de las piscinas con la que gradualmente se conseguiría la renovación total del polideportivo».

Así las cosas, con este acuerdo, primer desembolso y actuación que hasta donde alcance, a la vista del compromiso, echa a andar este año.

Por su parte, Denis Itxaso manifestó que «desde la Diputación pretendemos que todas las personas dispongan y tengan acceso a unas buenas instalaciones donde puedan hacer deporte o llevar a cabo actividades de ocio para, en definitiva, mejorar su calidad de vida».

El diputado de Cultura, al que acompañaban la directora de Deportes, Goizane Álvarez, y la directora de Cultura, María José Telleria, aprovechó su visita a la localidad para entre otras cuestiones, tratar sobre los actos conmemorativos del 750 aniversario de la villa, que se mostró decidido a apoyar.