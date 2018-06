El primer equipo del Ordizia KE prepara su visita de este domingo al Iurretako

El triunfo del Ordizia KE ante el Ariznabarra, correspondiente a la promoción de ascenso a Tercera División; 2-0, supo de alguna manera a poco, porque los de Oscar Peregrina y Axier Jauregi pudieron haber marcado en más ocasiones, y en un empeño y meta final que va a estar cara, todo va a ser poco.

Los ordiziarras salieron desde el principio buscando el gol y cuando todavía no habían transcurrido los 5 primeros minutos tuvieron dos ocasiones claras.

En el m.14 al saque de un córner que chuta Aratz Garmendia, Oscar Erauskin remata de cabeza y marca el 1-0. En el m.30 los alaveses estuvieron a punto de empatar pero su empeño quedó en un susto.

En el m.44 córner que saca Harto y cuando va a rematar un compañero, es derribado dentro del área pero el árbitro no pitó nada.

Tras la reanudación, en el m.49 falta directa que lanza Harto y el balón se va fuera rozando la cruceta del poste. En el m.51 jugada de Oskar Erauskin que chuta a puerta pero el balón se va fuera por muy poco.

En el m.60 jugada de ataque local, Iparragirre le hace el pase de la muerte a Aratz que anota el 2-0.

El Ordizia volvió a tener otra buena oportunidad en el m.90 fuerte tiro de Rodríguez, que el meta, en una 'palomita' envía a córner. Saca Harto y el remate de un jugador local envía el balón fuera.

Concluido el encuentro la mecánica de competición reclamaba, en previsión de empate final en la promoción, asistir a la tanda de penaltis (5), que materializaron Harto, Aratz Garmendia, Kepa Jauregi, Ormaetxea y Oskar Erauskin, mientras que los alaveses anotaron 4.

Jugaron: Pagola (Arruabarrena), Santamaría, Kepa Jauregi, Harto, Agirrezabala, Ormaetxea, Altuna (Murua), Rodríguez 'Jonro' (Galparsoro) Aratz Garmendia, Iparragirre (Aritz Jauregi) y Oskar Erauskin.

En esta complicada opción que requiere estar muy atentos a los resultados de los equipos vascos que están luchando por el ascenso a la Segunda División B, que de lograrlo dejarían hueco en Tercera, en esta primera eliminatoria, ida, el Alavés perdía 0-2 ante el Cádiz, Alcalá y Cultural de Durango empataban a 1 gol y el Portugalete se imponía a domicilio 1-2 al Plasencia.

El Ordizia KE afrontará el segundo y último encuentro de la promoción, este domingo a las 17.00 en tierras vizcaínas ante el Iurretako, escuadra que la semana siguiente visitará al Ariznabarra.

Por lo que se refiere al infantil de honor, invitado a participar en la cuarta edición del torneo 'Joxe Gereñu' de Segura diremos que tras ganar al Etxarri Aranaz, al anfitrión Aizkorri, y al Alegria Dulantzi, la final reunía a los dos equipos urdiñas, lucha por el trofeo en liza que se resolvía a favor del Ordizia B tras una agotadora tanda de penaltis.

Baloncesto

El tercer equipo urdiña que este fin de semana cosechaba el título de Euskadi era el alevín femenino, escuadra que se clasificaba primera de su grupo en la fase regular de la liga, que disputaba, a continuación, la fase previa a la final four, que superaba, para plantarse en la finalísima en la que se vio y apeó a los dos equipos del Easo, saber hacer que le llevaba a la fase final del Campeonato de Euskadi. Tanda definitiva por la txapela autonómica en la que tras eliminar al Araski alavés, la lucha por el cetro le reunía, este fin de semana, frente al Loiola Indautxu vizcaíno.

El partido fue un encuentro de poder a poder, llegándose a los últimos 20 segundos del envite con una renta de un solo punto y con la posesión para las vizcaínas. Una férrea defensa final, sin otorgar una opción de tiro cómodo al rival hizo que las urdiñas se proclamasen campeonas de Euskadi de su categoría con un tanteo final de, Ordizia 40-Loiola Indautxu 39. Buen trabajo del cuadro técnico de este conjunto, demostrando que, con buenos mimbres, motivación y mejor trabajo, se pueden conseguir grandes resultados.

Desde estas líneas no nos queda más que felicitar a todos los equipos que configuran la familia del basket ordiziarra, y en particular a estos tres conjuntos; infantil femenino de rendimiento, y alevín masculino y femenino, que han realizado (el infantil todavía no ha terminado) una campaña excepcional.