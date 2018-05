El primer equipo del Ordizia KE no desiste de lograr el ascenso DV ORDIZIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:19

Difícil expresar y describir la sensación del colectivo urdiña tras el partido del domingo en Aretxabaleta en el que la escuadra urdiña se quedó sin premio.

El Ordizia de División de Honor Regional, perdía 1-0 en Ibarra contra la UDA. Los de Oscar Peregrina y Axier Jauregi tuvieron que luchar contra tres rivales; el viento; que hacía difícil el control del balón, el árbitro, que se mostró muy permisivo con los anfitriones, y la UDA. El Ordizia tuvo ocasiones pero cabría pensar que le pesó la responsabilidad. En el m.22, Oskar Erauskin centra y el disparo de Aratz Garmendia sale lamiendo la base del poste. En el m.35 balón largo sobre Rodríguez, que se va desde su campo pero su zapatazo se va fuera.

En el m.40 se produjo la jugada que marcó el partido. Al saque de un córner al intentar despejar un ordiziarra, el balón le da en el brazo y el árbitro indica penalti (nada que objetar); 1-0. En el m 46 Santamaría saca de banda, envío largo y el remate de Aranzegi sale por encima del larguero. En el m.71 el colegiado anula un gol a la UDA por fuera de juego.

En el m.80 se produce un penalti igual que el anterior pero en el área local que el árbitro ignoró.

Y en el m.94 dos remates a bocajarro de dos delanteros urdiñas, los despeja el portero de la UDA en la propia línea de gol.

Así las cosas, todo queda aplazado a este sábado, en el que, en horario federativo; las 17.30 jugarán los tres equipos que pueden lograr el ascenso: Ordizia, Pasaia y Tolosa por este orden: Ordizia-Hernani, Tolosa-Beti Gazte y Real Unión-Pasaia. El que mejor lo tiene es el OKE, ya que en caso de que ganasen los tres equipos que aspiran a subir de categoría el beneficiado sería el Ordizia.

Toca volver a hacer piña porque llegados hasta aquí no se puede escapar un éxito del equipo, del club, y cómo no, de la localidad.

Jugaron: Arruabarrena, Santamaría, Kepa Jauregi, (Aranzegi), Usabiaga, Unanue, Ormaetxea, Altuna (Iraitz Garmendia), Rodríguez 'Jonro' (Raúl Erauskin), Aratz Garmendia, Iparragirre y Oskar Erauskin.

El Ordizia de fútbol sala femenino no pudo despedir la temporada, en Majori, ante su afición, con un victoria al empatar a 3 con el Calceatense. La primera parte no tuvo ritmo, hubo ocasiones de gol pero los dos equipos no hicieron gran cosa. Fue a falta de 19 segundos cuando la escuadra visitante inauguraba el casillero; 0-1. En la segunda parte el encuentro tuvo más ritmo y las urdiñas muchas ocasiones de gol. A penas transcurridos 4 minutos, Irati Esteban empataba al materializar un empate. En el minuto 11, las de Iñaki Heras y Emilio Ortiz se adelantaban; 2-1 pero enseguida dejaban la cuestión en tablas las riojanas; 2-2. A falta de 32 segundos Irati Fuentes lograba adelantar al Ordizia. Visto y no visto porque justo a continuación el Calceatense cosechaba el que sería, definitivo; 3-3.