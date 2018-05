El primer equipo del Ordizia KE prepara la próxima final ante el Hondarribia DV ORDIZIA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:40

El Ordizia de División de Honor Regional superaba y con nota la primera de las cuatro finales que representan los cuatro últimos partidos de liga. Todo ello en una jornada en la que, como se presumía, los tres equipos perseguidores vencían en sus respectivos compromisos. En cualquier caso, los de Oscar Peregrina y Axier Jauregi tienen más cerca el ascenso.

La escuadra ordiziarra se mostró muy seria desde el pitido inicial y en el m.17 Altuna marcaba un golazo, tras coger la directa y desde fuera del área enviar un potente disparo que quitaba las telarañas de la portería visitante.

En el m.32 el árbitro quiso darle emoción al partido ya que castigó con un penalti al Ordizia, a nuestro juicio inexistente. Pena máxima que detuvo Arruabarrena. A partir de ahí, solo hubo un equipo en el campo; el Ordizia, que contó con buenas oportunidades.

En el m.35 Iparragirre dispara a puerta y el balón da en el poste. Justo a continuación, Aratz quiso marcar pero, le quitaron el balón en la misma línea de gol. En el m.38 el propio Aratz arranca desde su campo y cuando llega a la línea de fondo centra e Iparragirre, esta vez sí, ponía el 2-0. En el m.46, ocasión para Oscar Erauskin, que se va por velocidad, centra y el balón se pasea por el área txiki sin que ninguno de sus compañeros consiguiese rematar. En el m.77 balón largo sobre Aratz, que no perdona, 3-0 con el que se cerraba la cuenta.

Un triunfo clave que permite afrontar con optimismo y ambición, la nueva final, que este sábado reúne, de nuevo en Altamira, al Ordizia y Hondarribia.

Jugaron Arruabarrena, Santamaría, Kepa Jauregi, (Aranzegi), Usabiaga, Unanue, Ormaetxea, Altuna, Rodríguez 'Jonro' (Murua), Aratz Garmendia, Iparragirre (Iraitz Garmendia), Oskar Erauskin (Aritz Jauregi).

A reseñar que la afición respondió al llamamiento del club lo que dio lugar a que la tribuna estuviera casi llena.

El Ordizia de fútbol sala femenino perdía 0-2 en Majori ante el Txantrea, segundo clasificado, que no podía regresar a tierras navarras sin el triunfo en el bolsillo. Y aunque logró su propósito, se las vio y deseó porque las de Iñaki Heras y Emilio Ortiz mantuvieron la posesión de la pelota durante todo el partido, lo que le brindó numerosas ocasiones, que eso sí no acertaron a materializar. Todo lo contrario que las navarras dado que no dejaron pasar las pocas oportunidades que tuvieron. Así es el fútbol. Sin duda alguna, el Ordizia mereció mucho más.

Jugaron Ane Garmendia, Nerea Pavo, Irati Esteban, Ane Alonso, María Ipalategi, Inmaira Artieda, Irati Fuentes, Ane Izagirre, Oihana Balerdi, Olatz Ibarguren, y Naroa Zubiria.

El regional preferente se desplazo a Azpeitia en balde, ya que a falta de 20 minutos, momento en el que los de Imanol Rubio y Javi Martín perdían 1-0 el árbitro suspendió el partido sin motivo aparente, y sin que los delegados recibieran explicación alguna. Habrá que ver qué reseña en el acta y cómo solventan la cuestión los organismos federativos competentes.

El primera juvenil cerraba su concurso en el torneo copero haciéndole un 'set' al Urnieta B. Al descanso se llegó con 3-0 con goles de López, Gajardo y Odriozola. Tras la reanudación los de Rafa Peñalver 'Txuku' y Larra siguieron a lo suyo y de nuevo Gajardo, por partida doble, y López completaban la media docena de goles,

El cadete de honor cosechaba en su visita al Lazkao un triunfo, 3-4 que vale oro, ya que le garantiza la permanencia en la categoría. Un éxito que el equipo urdiña se merecía porque ha protagonizado una sensacional segunda vuelta en la que ha derrochado trabajo, empeño y convicción en sus posibilidades. Sin duda alguna, todo ese esfuerzo debía tener premio.

Abrió la cuenta Lasa, 0-1, para empatar los tricolores. Lacalle y Aiestaran ponían el 1-3 antes del descanso. Con la reanudación, Calvillo marcaba el 1-4. Los de Enrike y Axier optaron por no arriesgar más lo que les permitió a los anfitriones zanjar la cuestión en el definitivo 3-4.

El primera cadete se apuntaba a esa alegría goleadora y le hacía una 'manita' al Aizkorri Goierri. Los de Carlos y Josema, ya habían acabado como primeros de grupo y quisieron demostrar el por qué de esa posición. Caballero y Peñalver pusieron el 2-0 antes del descanso. Tras éste, Bereziartua, y Auzmendi, por partida doble, completaban el quinteto. Ahora toca esperar a ver qué equipo les toca a los urdiñas en octavos de final.

Fútbol de cuadrillas

Resultados de esta última jornada: KM BL 0-Kurba 0, Tzulo 5-Arkaitza 0, Gauss 3-Samber 0 y Sulkus 17-Izbi 2.