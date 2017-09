El primer equipo del Ordizia KE da por bueno el empate cosechado en Añorga ORDIZIA. Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:58

Segunda jornada liguera en la que el primer equipo del Ordizia KE visitaba en Rezola al Añorga, campo de dimensiones mínimas para jugar al fútbol, lo que no benefició al equipo de Oscar Peregrina y Axier Jauregi. Los añorgatarras se adelantaban en el marcador, para empatar Calvillo antes del descanso. Con la reanudación se volvían a poner por delante los anfitriones para lograr de nuevo la igualada el Ordizia, esta vez por mediación de Aranzegi. Empate a 2, que dadas las circunstancias hay que darlo por bueno.

Segunda jornada, que como ocurriera en la inicial volvió a ser testigo de resultados muy igualados, excepción hecha, en esta ocasión del 3-0 del Zarautz al Touring. Este fin de semana viene el Urola.

Jugaron: Arruabarrena, Santamaría, Aranzegi, Kepa Jauregi, Harto (Oskar Erauskin), Unanue (Raúl Erauskin), Altuna (Aritz Jauregi), Murua (Galparsoro), Aratz Garmendia, Iparragirre y Calvillo.

Como se puede apreciar de los 15 jugadores del OKE, 14 han jugado en categorías inferiores del club ordiziarra y la temporada pasada.

El equipo de fútbol sala femenino no pudo empezar con victoria el campeonato liguero ya que caía 1-0 en su visita al Rodiles. A pesar de que las urdiñas tuvieron buen número de oportunidades para poder marcar el balón se negó a entrar y así resulta imposible.

En la primera parte, tras darles muchas facilidades en ataque, a las anfitrionas, el Rodiles les hizo mucho daño a las del txoko. El gol que les daba la victoria, llegaba en el m.5 en una contra. El Ordizia no sólo no bajó los brazos sino que se echó adelante y fue poco a poco mejorando su juego. Fruto de esa labor llegaron las ocasiones, que como decimos no pasaron de ahí.

A falta de 10 minutos Iñaki Heras y Emilio Ortiz optaron por sacar portero jugador pero a pesar de que las ordiziarras lo dieron todo y pelearon hasta el final su empeño no tuvo el menor premio.

Todavía queda mucha liga por delante, ya que esto no ha hecho más que empezar. «Si algo no vamos a hacer es quedarnos con la cabeza gacha», apuntan las ordiziarras.

Debut liguero a su vez para el Regional Preferente, estreno en el que tampoco tuvo su día y caía, en casa ante el Beasain; 0-2.

Para el m.4 los vagoneros dieron el primer aviso. Tiro desde fuera del área y el balón tras dar en el larguero, bota dentro del campo. En el m.13 nuevo zapatazo visitante desde fuera del área y el balón se cuela por la escuadra; 0-1. La réplica urdiña llegaba en el m.15, centra Pérez y Regil chuta a gol balón pero el balón se va fuera rozando la base del poste. En el m.28 balón largo sobre un jugador beasaindarra, que se va por velocidad y marca el 0-2.

Tras el descanso Imanol Rubio volvieron a la carga. En el m. 60 de nuevo Regil lo intenta pero su envío se va por encima del larguero. En el m.63 Goitia corre desde su campo con el balón le centra a Regil pero el portero manda el balón a córner. En el m. 92 un jugador local remata en la boca de gol pero el cancerbero beasaindarra saca el brazo y despeja a córner. Los de Imanol, merecieron mejor suerte, pero el portero vagonero paró todo lo que le llegó. A pesar del resultado gustó el equipo urdiña.

Jugaron: Arrospide, Marcos, Goitia, Serrano (Mendia) Urtaza, Hidalgo (Aranburu), Armendariz, Azurmendi, Galparsoro (Alberto Martínez), Regil (Adil) y Pérez (Redouan).

En cualquier caso, si algo dejó claro el estreno es que si el Ordizia juega como lo hizo en su puesta de largo en la categoría no va a tener problemas para cosechar la permanencia. Este fin de semana los urdiñas visitan al Elgoibar.