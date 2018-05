El primer equipo de balonmano le pone la guinda a un gran año con el título de Copa DV ORDIZIA. Viernes, 1 junio 2018, 00:18

El primer equipo de balonmano, el Ordizia Siglo XX Plater Prestatuak, ganaba la Copa de Gipuzkoa, al imponerse 25-16 al Arrasate. Con este resultado el conjunto urdiña pone fin a la temporada de una manera brillante.

Tras lograr la permanencia en la Liga Vasca, de forma cómoda y luchar hasta los últimos partidos por conseguir entrar en el play-off de ascenso, este último triunfo viene a confirmar las expectativas generadas por el equipo a lo largo de la temporada.

En lo referente al encuentro cabe destacar el gran trabajo defensivo del conjunto urdiña, que logró dejar al Arrasate en 16 goles, cosechando una victoria holgada, pero no cómoda y sí muy trabajada.

El partido tuvo un inicio fulgurante por parte del Ordizia, que en el minuto 8 situaba el marcador en un esperanzador 5-0. A partir de ahí se dio una reacción de la escuadra cerrajera, que se acercó hasta un 8-6, pero el conjunto urdiña no estaba por la labor y se fue al descanso con un 14-7, casi definitivo. En el inicio del segundo tiempo los arrasatearras trataron de acercarse en el luminoso y llegaron a ponerse 14-10, pero a continuación fue el Ordizia el que tuvo el mando en el juego y terminó aumentando la ventaja hasta conseguir esos 9 goles, que reseña el resultado final.

En contra de lo acostumbrado por parte de los del txoko no fue el trabajo en ataque el que decidió el devenir del encuentro. Conseguir 25 goles es algo inhabitual y no indica mayor incidencia del juego de ataque. Lo más destacable fue encajar, sólo 16 goles, frente a uno de los equipos punteros de la Liga, que está luchando por el ascenso en una de las fases de sector estatal. Así las cosas, el reducido número de goles habla claramente de que el Ordizia puso su empeño en anular el ataque del equipo contrario, y sin duda lo consiguió, al desdibujar cualquier pretensión de gol arrasatearra que no se pareció en nada a lo que se vio durante la temporada.

Al analizar el encuentro queda claro que el equipo urdiña tiene más virtudes que la de tener un ataque muy eficaz. Ha sido el conjunto más goleador de su categoría, es un equipo que puede defender a gran nivel, y ésta es una de las características fundamentales para conseguir estar en la zona alta de la tabla.

Como punto final, cabe felicitar a todos los componentes del equipo por la gran temporada realizada, muy por encima de lo esperado al inicio. Y aprovechar el momento para felicitar al conjunto cadete de segundo año que ha conseguido imponerse en el Trofeo Diputación.

