El primer equipo de balonmano no logra superar al Aloña Mendi ORDIZIA. Viernes, 20 abril 2018, 00:17

El primer equipo de balonmano, el Siglo XX Plater Prestatuak no pudo ponerle la guinda a una gran temporada ya que despedía el campeonato liguero, en Majori (segunda cancha), frente al Aloña Mendi con una derrota, 22-31.

No jugó bien el conjunto urdiña, que tuvo demasiados problemas en ataque y erró mucho en la definición. Se notó claramente quién tenía algo en juego. El conjunto oñatiarra luchaba por mejorar en la clasificación y así afrontar un cruce más sencillo en el play off para el ascenso. La escuadra ordiziarra por su parte no se jugaba más que la honrilla y se notó claramente, cuando el encuentro se torció, momento en el que los del txoko se dejaron llevar y ya no pudieron hacer nada.

Empezó bien el encuentro para el Ordizia, que llegó al minuto 15 con un 6-5 favorable. A partir de ahí cambió la tendencia y al descanso se llegó con un 12-14 en contra, estando los locales, todavía, en la lucha por el partido. Con el inicio del segundo tiempo los txantxikus lograron romper el partido y al minuto 15 llegaron con una ventaja de 10 goles, que se hacía definitiva y que con la bocina era de 9.

Balance positivo

Esta derrota no nos debe hacer perder la perspectiva. El conjunto ordiziarra es un equipo recién ascendido y tenía como objetivo conseguir la permanencia. Durante toda la temporada ha estado luchando en los puestos cabeceros de la tabla y ha conseguido la permanencia con tranquilidad, en concreto a falta de 7 partidos para terminar la competición. Además, cabe recalcar que las lesiones han mermado el potencial urdiña en la segunda vuelta, teniendo que recurrir a jugadores de la segunda escuadra.

El segundo equipo iniciaba en Arrasate la competición copera, cancha en la que se imponía 22-29 dando buenas sensaciones. El conjunto urdiña tuvo el mando del partido y del marcador durante todo el encuentro, y fue en el último cuarto cuando rompió definitivamente el envite marchándose con ventajas de 6-7 goles que hacían muy complicada la derrota. Bien en defensa, parando el ataque arrasatearra y propiciando acciones de contragolpe, que hubieran proporcionado un marcador más abultado si no hubiese fallado tanto en la ejecución.

En juvenil, tras una buena primera parte, derrota del equipo masculino en Irun frente al Bidasoa, 32-27. Y triunfo del equipo femenino ante el Bergara, 26-17.