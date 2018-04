El primer equipo de balonmano no logra superar al Urduliz DV ORDIZIA. Viernes, 13 abril 2018, 00:16

El primer equipo de balonmano, el Ordizia Siglo XX Plater Prestatuak caía derrotado en su desplazamiento a Urduliz, donde perdía 30-24 frente al titular de la villa vizcaína.

No fue un buen partido por parte del conjunto urdiña, que aunque empezó bien tanto en ataque como en defensa, no supo darle continuidad a su juego, y aunque no defendió mal, falló mucho en los momentos de definir, y si no acertamos en ataque poco podemos conseguir.

Inició bien el encuentro el conjunto ordiziarra, llegando al minuto 15 con un 7-11 a favor muy prometedor, pero se produjo la reacción del conjunto vizcaíno y consiguió darle la vuelta al marcador y llegar al descanso con un 18-15.

En el primer cuarto del segundo tiempo el encuentro se mantuvo en la misma tónica y se llegó al ecuador del mismo con un 25-21 en contra. No hubo capacidad de reacción y al final del partido el conjunto anfitrión consiguió ampliar el marcador.

Con todos los objetivos decididos, el conjunto urdiña afrontó el encuentro con muchas bajas y con alguna más sobrevenida al realizarse el calentamiento previo al partido. Todo ello se hizo notar. Los ordiziarras empezaron bien pero cuando el conjunto rival apretó y le dio la vuelta al marcador flojeó la actitud del conjunto urdiña y se notó mucho en el juego. Recibió demasiados contraataques por no bajar a defender con la velocidad que se debe y falló en la definición, en muchos casos, debido a la falta de concentración.

Queda un partido para terminar la liga regular, a la espera de disputar la Copa de Gipuzkoa, y se puede afirmar con tranquilidad que el equipo ha realizado una excelente campaña y que ha logrado todos los objetivos marcados, aunque ha faltado la guinda que hubiera supuesto meterse en el play-off para entrar en la fase nacional de ascenso.

Por su parte, el equipo sénior femenino se anotaba el triunfo en su desplazamiento a Deusto, donde se impuso 18-20. No realizó un buen encuentro el conjunto urdiña, pero consiguió los dos puntos que le confirman en la segunda plaza del grupo.

Con este partido la escuadra ordiziarra da por terminada la competición liguera, a la espera de disputar la Copa de Gipuzkoa. Valga reseñar, a modo de balance, que aunque con altibajos, el equipo urdiña ha hecho una buena campaña en su debut en la categoría sénior. Un conjunto llamado a darnos muchas alegrías en un futuro inmediato.