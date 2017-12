El primer equipo de balonmano no puede dejar escapar el triunfo ante el Urduliz ORDIZIA. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:27

Un único partido compone la cartelera del balonmano ordiziarra de este fin de semana festivo, agenda en la que el primer equipo, el Ordizia Siglo XX Plater Prestatuak recibe a las 11.30 en Majori al Urduliz. Importante encuentro para el conjunto urdiña si quiere mantenerse en la zona de privilegio en la liga vasca.

El conjunto vizcaíno se encuentra empatado con el equipo ordiziarra en la cuarta plaza de la clasificación, a falta de disputar un partido atrasado del Ordizia.

El Urduliz va a ser un rival complicado en el partido del domingo, es un equipo que mete muchos goles y recibe muchos. Parece un equipo que se basa en el juego de ataque y las cuatro derrotas que ha sufrido han sido contra equipos que destacan por su trabajo defensivo.

La escuadra urdiña, por su parte ha de mantener la línea de juego mostrada hasta ahora, y certificada la pasada semana ante el líder. La intensidad defensiva va a ser fundamental para llegar a buen puerto, el contrario es un equipo que marca muchos goles, aunque eso sí, recibe otros tantos, también, si conseguimos reducir su capacidad realizadora habremos dado un paso muy importante hacia la victoria.

En el trabajo ofensivo debemos mantener la cabeza bien fría y trabajar hasta conseguir una oportunidad clara de finalizar. No hay prisa y no hay que dar opciones al contrario para que nos sorprenda en acciones muy rápidas. Hasta ahora la intensidad defensiva y la tranquilidad en ataque han sido nuestros signos de identidad, y no debemos perderlos para seguir consiguiendo victorias.

Fútbol

El primera juvenil cierra una semana atípica e intensa por lo que al fútbol se refiere, y por cerrar poniendo el broche a esa singularidad, visita, a una hora, digamos que poco habitual; a las 17.30 en Zizurkil al Danena, cuarto clasificado.

A falta de dos jornada para concluir esta primera fase, los de Rafa Peñalver 'Txuku' y Larra no tienen posibilidades de clasificarse para la fase de ascenso por lo que ponen ya la vista en la Copa, certamen que afrontan con aspiraciones.

De momento hoy, un encuentro para seguir mejorando en esa línea de crecimiento futbolístico, y sin presión, oportunidad para hacer un buen juego y si se puede, darles a sus rivales un susto. En Altamira el partido concluyó; 2-3.

Atletismo

Tras la suspensión, debido a las adversas condiciones meteorológicas del cross Memorial Bolunburu en las campas de Arrate en Eibar, más las pruebas de libre participación en pista, en las instalaciones al aire libre de Mendizorroza en Vitoria-Gasteiz, los atletas del Txindoki Grupo Jaso AT únicamente tuvieron como opción de ejercitarse las pruebas de libre participación de pista cubierta; las primeras, celebradas en el velódromo de Donostia en las que ya de salida consiguieron interesantes resultados.

En hombres, en 60m lisos, el juvenil Jon Etxarri corría la distancia en 7.75 y Ander Svensson en 7.85, marca personal. Y los cadetes debutante; Markel Sánchez en 8.21 y Unax Auzmendi 8.42. En 800m Adel Ben Miloud paraba el crono en 2.09.40 a modo de entrenamiento. En salto de altura, Ander Svensson superaba el listo colocado a 1.75m marca personal y en lanzamiento de peso juvenil (5kg) Aritz Apaolaza lograba un mejor envío de 13,88m a solo 12 cm de la mínima para el campeonato de España de Antequera (Málaga).

En mujeres en 60 metros lisos categoría juvenil, Leire Tobar acreditaba 8.06 marca mínima para el estatal juvenil de Antequera, Irenia Apaolaza 8.17 marca personal, a 10 centésimas de la mínima estatal, Ane Ormazabal 8.27 marca personal, Leire Mendizabal 8.60 marca personal y Laida Garmendia 9.06.

En categoría cadete debutaban Iraia Mendia con 8.91, María Garmendia 9.04 e Iraia Gerique 9.06. En salto de longitud, Ibone Aiestaran 4,16m, Leire Mendizabal 4,68m e Iraia Mendia debutaba con 4,37m. En lanzamiento de peso cadete (3kg) debut de Alai Urra con 8,1m y en categoría junior (4kg) Leire Garmendia 11,04 marca personal en pista cubierta y a solo 21 cm de la mínima para el estatal junior de Ourense.

Baloncesto

El partido del infantil femenino de rendimiento ante el Easo supuso uno de los mejores choques, que, a día de hoy, se puede ver en esta categoría. Vibrante choque que concluyó con un Ordizia 53-Easo 36.