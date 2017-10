El primer equipo de balonmano recibe en Majori a un combativo Ereintza DV ORDIZIA. Domingo, 8 octubre 2017, 00:21

A a las 11.30 en Majori el primer equipo de balonmano, el Ordizia Siglo XX recibe la visita del Ereintza, viejo conocido con el que compitió la pasada temporada, hasta culminar en la final de la fase de ascenso. El conjunto urdiña viene con la moral elevada a consecuencia del importante triunfo conseguido en Bilbao, pero esto no debe cambiar la actitud de los jugadores; han ganado un partido y queda mucha competición por delante. Así las cosas toca salir a la cancha con la misma actitud, el trabajo defensivo es importante y siempre ha de estar presente, el acierto en la definición en ataque depende de muchas variables, pero el no intentarlo por haber fallado no debe estar presente en nuestro código de trabajo.

El rival de esta semana viene realizando un buen inicio de temporada, ha ganado en Donibane y ha perdido de uno con el Arrasate, conocemos su calidad y vemos que está en un buen momento de forma, esto nos hace pensar en un encuentro complicado, en el que deberemos de sacar todas nuestras armas para conseguir el triunfo. Pero tampoco nos debemos asustar, es un buen conjunto, pero el equipo urdiña tiene armas suficientes para conseguir la victoria, la intensidad y la concentración en el juego van a ser de vital importancia.

La jornada dominical se completa con el desplazamiento a Irún del equipo cadete de primer año, que se enfrenta al Bidasoa, en su debut en la competición. El partido se jugará a las 12.00, encuentro de difícil pronóstico entre dos equipos que se estrenan en la competición y en los que la mayoría de sus componentes debutan en la categoría.

Fútbol

A una hora, digamos que extraña; las 13.00, en Altamira, el juvenil de la liga vasca recibe al Real Unión, partido correspondiente a la sexta jornada. Los de Javi y Joselu tienen un equipo muy joven (jugadores del cadete la temporada pasada) a los que les está tocando acomodarse a la nueva categoría y eso lleva su tiempo. En cualquier caso el balance no es malo; tres empates y dos derrotas ajustadas, una de ellas ante el líder Gernika.

Hoy, viene el Real Unión, que es cuarto, con 6 puntos más que los del txoko. Balance que ha cosechado al sumar dos victorias por la mínima; en su visita al Romo y en casa frente al Durango, y tres empates; dos a 1 gol; Danok Bat y Ermua, y la semana pasada a 2 en casa frente al Vasconia. Es decir que no llega al Goierri con una tarjeta de presentación apabullante. Veremos qué pasa.

Tras el empate de la semana pasada, a un gol (Imaz) frente al Amaikak Bat, el cadete de Honor visita a las 12.00 horas al Aretxabaleta. Los del valle del Leniz han jugado, como el Ordizia, tres partidos, uno menos que la mayoría. Balance que los anfitriones han resuelto con una victoria, en casa, ante el Urola.

Los de Enrike y Axier están realizando, hasta el momento, una temporada un tanto regular. En cualquier caso, Ibarra puede ser hoy un campo en el que los ordiziarras tengan opciones de cosechar los 3 puntos, ya que, los urdiñas juegan mejor que lo que indica la clasificación.

Atletismo

La agenda de carreras populares anuncia para hoy el cross popular de las Tres Playas en Donostia, el cross popular de Bilbao La Vieja en Bilbao, los 10 km, media maratón y maratón de Logroño, la Agoizko mendi lasterketa sobre 13 y 22 km en Aoiz (Bizkaia), la Osintxuko lasterketa en el barrio de Osintxu de Bergara, la carrera solidaria de Pamplona, la Zalla herri bira Galarleiz Txiki en Zalla (Bizkaia) y la carrera por montaña de Vitoria.

Por lo que a los últimos resultados cosechados por los atletas del Txindoki At se refiere reseñar el buen sexto puesto de Izaro Rubio en el medio maratón Euskal Kosta, desde Zumaia a Zarautz pasando por Getaria y vuelta, con un crono de 1h25:54 en su preparación de cara al maratón de Valencia. En la Txingudi Korrika, desde Hendaia pasando por Irun y meta en Hondarribia Egoitz Iztueta legó en el puesto 36 con un tiempo de 36:30.

Klasika Marino Lejarreta

A las 10.00 horas desde la Arboleda recibirá la salida el primero de los equipos que concurre en la 'III Klasika Marino Lejarreta' Erniopekok, y a partir de ahí cada dos minutos arranque para el total de las 80 escuadras inscritas. Equipos que deberán completar los 31,7 km del recorrido.