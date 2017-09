El primer equipo de balonmano pretende sorprender a domicilio al Deusto ORDIZIA. Domingo, 1 octubre 2017, 00:21

El primer equipo urdiña de balonmano se desplaza a Bilbo, donde a las 12.30 mide su habilidad en la cancha ante el Deusto. Partido complicado frente a un conjunto que parece asentado en la categoría, si bien, a la vista de los resultados de la pretemporada, diríamos que la escuadra urdiña tiene opciones de regresar con los dos puntos de este desplazamiento.

Para conseguirlo, los de Patxi Etxeberria deben dejar de lado, las prisas, sobre todo, en ataque y de este modo poder finalizar con precisión y éxito. La escuadra anfitriona asienta su juego en un buen trabajo defensivo, dificultad de superar esa férrea barrera que no debe acabar desmoralizando a los del txoko ni llevarles a afrontar jugadas precipitadas si no consiguen goles con facilidad. Ante equipos de estas características, la paciencia es muy importante, al igual que tratar de finalizar bien todas las acciones de gol y así evitar el contraataque. Toca trabajar con seriedad en defensa y así hacer que en ataque al equipo contrario le cueste finalizar. «Lo que hemos de tener claro, es que el trabajo y la perseverancia van a ser las claves para conseguir realizar una buena temporada», destaca el míster.

La jornada finaliza con el desplazamiento del equipo cadete de segundo año a Zarautz, donde juega a las 11.30 horas frente al Aiala. Salida complicada, pero en cualquier caso, como todas las que tienen lugar a la villa costera. No obstante, el juego desplegado por los ordiziarras, durante la pretemporada nos hace ser optimistas.

Fútbol

Tercera jornada en la segunda división de fútbol sala femenino, que sirve ya para ver cómo está el reparto de fuerzas, al menos de salida.

Pues bien, con lo visto hasta ahora, el Ordizia afronta hoy, a las 12.30, en la capital del Ebro un partido complicado ante el Sala Zaragoza. Las anfitrionas son colíderes ya que han ganado los dos partidos disputados, además con solvencia; 4-2 al descendido Rioja y 2-5 la semana pasada en su visita al Stilo. Además no ocultan su deseo y aspiración de acabar en lo más alto de la clasificación.

El año pasado las ordiziarras volvieron a casa con un empate y en esta ocasión su objetivo vuelve a centrarse en regresar con un renta positiva. Será por tanto un partido de tú a tú y de mucha intensidad, que las de Iñaki Heras y Emilio Ortiz abordan decididas a esforzarse al máximo.

Tras una intensa pretemporada, el infantil de honor da comienzo a la temporada, en la que debuta en la categoría, estreno en el que recibe a las 10.00 al Urola.

Los de Zoilo y Txikirrin conforman un equipo compensando, que en estas semanas de preparación ha ido claramente a más. Hoy primer test, de verdad, que nada mejor que solventar ganando.

Klasika Marino Lejarreta

Seguro que en este cuenta atrás hasta el próximo domingo surgen algún compromiso ineludible, porque la proximidad al día de la fiesta siempre anima. En cualquier caso, al día de hoy, 96 equipos se han inscrito para participar en la III Klasika Marino Lejarreta que comenzará a rodar, desde la Arboleda, el domingo 9 de octubre a las 10.00.

Pelotón del que 16 escuadras (cinco corredores) están formadas por exprofesionales que suman un fantástico palmarés, con corredores que han sido campeones y subcampeones del mundo, campeón olímpico, podio en el Tour de Francia, vencedores de la Vuelta a España, etc. A las escuadras ya acreditadas con anterioridad, con jefes de fila como Abraham Olano, Claudio Chiappucci, Joseba Beloki, el propio Marino Lejarreta, se suman ahora, la que encabeza Serafín Zubiri, al que acompañarán David Balen, Juanma Garate, etc, Ismael Lejarreta, Chechu Rubiera, Alfonso Gutiérrez, Aitor Garmendia, Imanol Murga, Iñaki Maiora, etc.

Atletismo

Para hoy domingo la agenda de carreras populares anuncia la Ugaldetxo krossa en Oiartzun, la Zarautz Bihotzekin en Zarautz, la Gernika Bilbao Running, la carrera en ruta de Barakaldo y la Roncesvalles-Zubiri por el camino de Santiago.

Por lo que a los últimos resultados cosechados por los atletas del Txindoki Grupo Jaso At reseñaremos la gran victoria de Izaro Rubio, en féminas, en la popular de Zaldibia donde en hombres segundo era Alexander Oiarbide, cuarto, Álvaro Calderón, sexto y primer veterano Imanol Oiarbide y el 45 Noman Ali Raja. En la media maratón del Plazaola(26 km) de Leitza a Andoian, Angel Pérez 'Pululu' era el 62 con 1h.51.25.